https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778442485.html

"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada - РИА Новости, 16.03.2022

"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 7%, следует из обновленных прайс-листов... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:00

2022-03-16T14:00

2022-03-16T14:00

экономика

авто

россия

ижевск

тольятти

автоваз

lada

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 7%, следует из обновленных прайс-листов производителя.Это третье повышение цен отечественной марки с начала года и второе за март.Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 728 тысяч рублей (+6%), Vesta – 1,122 миллиона рублей (+8%), Largus универсал – 1,236 миллиона рублей (+15%), Xray – 1,107 миллиона рублей (+11%), Niva Legend – 819 тысяч рублей (+5%), Niva Travel – 1,067 миллиона рублей (+6%)."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778377576.html

https://ria.ru/20220315/eksport-1778339913.html

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тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, ижевск, тольятти, автоваз, lada