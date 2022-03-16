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"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada - РИА Новости, 16.03.2022
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"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada - РИА Новости, 16.03.2022
"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada
"АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 7%, следует из обновленных прайс-листов... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:00
2022-03-16T14:00
экономика
авто
россия
ижевск
тольятти
автоваз
lada
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 7%, следует из обновленных прайс-листов производителя.Это третье повышение цен отечественной марки с начала года и второе за март.Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 728 тысяч рублей (+6%), Vesta – 1,122 миллиона рублей (+8%), Largus универсал – 1,236 миллиона рублей (+15%), Xray – 1,107 миллиона рублей (+11%), Niva Legend – 819 тысяч рублей (+5%), Niva Travel – 1,067 миллиона рублей (+6%)."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778377576.html
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экономика, авто, россия, ижевск, тольятти, автоваз, lada
14:00 16.03.2022
 
"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц, в среднем рост составил 7%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 7%, следует из обновленных прайс-листов производителя.
Это третье повышение цен отечественной марки с начала года и второе за март.
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:44
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend
Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 728 тысяч рублей (+6%), Vesta – 1,122 миллиона рублей (+8%), Largus универсал – 1,236 миллиона рублей (+15%), Xray – 1,107 миллиона рублей (+11%), Niva Legend – 819 тысяч рублей (+5%), Niva Travel – 1,067 миллиона рублей (+6%).
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:04
ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро
 
ЭкономикаАвтоРоссияИжевскТольяттиАвтоВАЗLada
 
 
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