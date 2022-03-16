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Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли - РИА Новости, 16.03.2022
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли
Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:46
2022-03-16T11:30
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает ведомство."Разрабатываются меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиатранспортной отрасли с учетом антикризисного опыта 2020 года", - говорится в сообщении.
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экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, новости - туризм
10:46 16.03.2022 (обновлено: 11:30 16.03.2022)
 
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли

Росавиация разрабатывает меры поддержки для сохранения предприятий авиаотрасли

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРосавиация
Росавиация - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Росавиация
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает ведомство.
"Разрабатываются меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиатранспортной отрасли с учетом антикризисного опыта 2020 года", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 17:58
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
 
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