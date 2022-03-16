https://ria.ru/20220316/avia-1778396203.html

Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли

Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли - РИА Новости, 16.03.2022

Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли

Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:46

2022-03-16T10:46

2022-03-16T11:30

экономика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает ведомство."Разрабатываются меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиатранспортной отрасли с учетом антикризисного опыта 2020 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220315/soglashenie-1778314906.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, новости - туризм