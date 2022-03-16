https://ria.ru/20220316/avia-1778396203.html
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли - РИА Новости, 16.03.2022
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли
Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:46
2022-03-16T10:46
2022-03-16T11:30
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644432_0:101:3105:1849_1920x0_80_0_0_1d3f6e8c2a5a71a394bcd49f0c98a226.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне санкций разрабатывает меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиаотрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, сообщает ведомство."Разрабатываются меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиатранспортной отрасли с учетом антикризисного опыта 2020 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/soglashenie-1778314906.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644432_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_2dc79cd788904348a9ad3768eddcffa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, новости - туризм
10:46 16.03.2022 (обновлено: 11:30 16.03.2022)
Росавиация разрабатывает меры поддержки для авиаотрасли
Росавиация разрабатывает меры поддержки для сохранения предприятий авиаотрасли