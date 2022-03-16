https://ria.ru/20220316/antalya-1778480682.html

Группа российских туристов шестые сутки не может вернуться из Антальи

Группа российских туристов шестые сутки не может вернуться из Антальи - РИА Новости, 16.03.2022

Группа российских туристов шестые сутки не может вернуться из Антальи

Группа российских туристов из 46 человек уже шестые сутки не может вернуться домой из турецкой Антальи, причина — постоянный перенос рейса, рассказали РИА... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:31

2022-03-16T18:31

2022-03-16T18:31

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Группа российских туристов из 46 человек уже шестые сутки не может вернуться домой из турецкой Антальи, причина — постоянный перенос рейса, рассказали РИА Новости сами путешественники. "Тур брали через Sarabi Travel, перевозчик — Azur Air. С нами присутствует гид от фирмы, который передает информацию", — рассказала россиянка Лилия. По ее словам, они должны были улететь 11 марта в Минеральные Воды, но рейс не состоялся. С тех пор его перенесли уже три раза. "13 марта нам скинули информацию о том, что вылет у нас будет 16 марта в Москву, Внуково. Заверили, что точно улетим. Но со вчерашнего дня данный рейс находится в статусе отмененного".По ее словам, вчера туристы дозванивались в "Аэрофлот", чтобы воспользоваться вывозными рейсами, но им сказали, что нужно заплатить по 55 тысяч рублей с человека, так как изначально отдыхающие покупали билеты у другого перевозчика.Туристка также рассказала, что 16 марта подошло время оплаты за пребывание в отеле, но из-за санкций перестали работать банковские карты. Заканчиваются и наличные деньги, так как приехали на отдых путешественники 4 марта.Директор Sarabi Travel Ресул Рызаоглу пояснил РИА Новости, что туркомпания на одни сутки продлила всем 46 туристам проживание в отеле. "Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но в ней ни мы, ни авиакомпании не виноваты. Туристам надо набраться терпения. Их обязательно вывезут", — сказал он.

https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html

https://ria.ru/20220316/turisty-1778375353.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкции в отношении россии, туристы, турция, анталья (провинция), авиакомпании, авиарейсы