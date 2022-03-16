https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:38
2022-03-16T20:38
2022-03-16T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины."Не президент, а руководитель режима", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, если бы не специальная военная операция на Украине, то украинские националисты пошли бы на силовой сценарий в отношении Донбасса, а после - Крыма."Это настоящие неонацисты со всеми вытекающим последствиями, с характерными чертами, с желанием издеваться над людьми", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778459792.html
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины
Глава Крыма Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины