https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html

Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины

Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 16.03.2022

Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:38

2022-03-16T20:38

2022-03-16T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины."Не президент, а руководитель режима", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, если бы не специальная военная операция на Украине, то украинские националисты пошли бы на силовой сценарий в отношении Донбасса, а после - Крыма."Это настоящие неонацисты со всеми вытекающим последствиями, с характерными чертами, с желанием издеваться над людьми", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778459792.html

https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский