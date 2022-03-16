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Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:38
2022-03-16T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины."Не президент, а руководитель режима", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, если бы не специальная военная операция на Украине, то украинские националисты пошли бы на силовой сценарий в отношении Донбасса, а после - Крыма."Это настоящие неонацисты со всеми вытекающим последствиями, с характерными чертами, с желанием издеваться над людьми", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778459792.html
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в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
20:38 16.03.2022
 
Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины

Глава Крыма Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины.
"Не президент, а руководитель режима", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 15:25
Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских
По его словам, если бы не специальная военная операция на Украине, то украинские националисты пошли бы на силовой сценарий в отношении Донбасса, а после - Крыма.
"Это настоящие неонацисты со всеми вытекающим последствиями, с характерными чертами, с желанием издеваться над людьми", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественных мероприятиях, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
15 марта, 21:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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