15:25 16.03.2022 (обновлено: 17:31 16.03.2022)
Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских
Аксенов пообещал десять миллионов рублей за поимку Шарафмала, призывавшего убивать детей
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о награде за поимку украинского журналиста, призывавшего к убийству русских детей.
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
"Награду в размере десяти миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.