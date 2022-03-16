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Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 16.03.2022
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Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских
Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 16.03.2022
Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о награде за поимку украинского журналиста, призывавшего к убийству русских детей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:25
2022-03-16T17:31
украина
сергей аксенов (политик)
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о награде за поимку украинского журналиста, призывавшего к убийству русских детей.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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украина, сергей аксенов (политик), в мире, россия
15:25 16.03.2022 (обновлено: 17:31 16.03.2022)
 
Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских

Аксенов пообещал десять миллионов рублей за поимку Шарафмала, призывавшего убивать детей

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о награде за поимку украинского журналиста, призывавшего к убийству русских детей.
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.

"Награду в размере десяти миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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