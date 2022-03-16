https://ria.ru/20220316/aksenov-1778459792.html

Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских

Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 16.03.2022

Аксенов объявил награду за поимку журналиста, призывавшего убивать русских

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о награде за поимку украинского журналиста, призывавшего к убийству русских детей. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:25

2022-03-16T15:25

2022-03-16T17:31

украина

сергей аксенов (политик)

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о награде за поимку украинского журналиста, призывавшего к убийству русских детей.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/aksenov-1778322539.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, сергей аксенов (политик), в мире, россия