https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html

Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины

Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины - РИА Новости, 16.03.2022

Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины

Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:40

2022-03-16T01:40

2022-03-16T07:05

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РИМ, 16 мар — РИА Новости. Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом гуманитарного груза.Как заявило городское отделение крупного профсоюза USB, несколько сотрудников гражданского аэропорта имени Галилео Галилея сообщили, что рейсы, которые отправляются из грузового терминала, должны быть заполнены провиантом, лекарствами и всем другим полезным грузом для Украины.Предполагается, что эти самолеты направятся на базы США и НАТО в Польше, откуда груз передается Украине.Впоследствии USB объявил о проведении митинга в субботу перед зданием пизанского аэропорта, назвав "настоящей фальсификацией "гуманитарное" прикрытие" для подпитки боевых действий на Украине. Профсоюз потребовал немедленно прекратить подобные рейсы, а других сотрудников призвал продолжать отказываться загружать военные материалы в самолеты.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778303068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, украина, нато, италия, рим, пиза