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Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины
Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины
Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:40
2022-03-16T07:05
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РИМ, 16 мар — РИА Новости. Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом гуманитарного груза.Как заявило городское отделение крупного профсоюза USB, несколько сотрудников гражданского аэропорта имени Галилео Галилея сообщили, что рейсы, которые отправляются из грузового терминала, должны быть заполнены провиантом, лекарствами и всем другим полезным грузом для Украины.Предполагается, что эти самолеты направятся на базы США и НАТО в Польше, откуда груз передается Украине.Впоследствии USB объявил о проведении митинга в субботу перед зданием пизанского аэропорта, назвав "настоящей фальсификацией "гуманитарное" прикрытие" для подпитки боевых действий на Украине. Профсоюз потребовал немедленно прекратить подобные рейсы, а других сотрудников призвал продолжать отказываться загружать военные материалы в самолеты.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778303068.html
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в мире, сша, украина, нато, италия, рим, пиза
01:40 16.03.2022 (обновлено: 07:05 16.03.2022)
 
Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины

Работники аэропорта Пизы заявили, что отказались загружать рейсы с военной помощью Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РИМ, 16 мар — РИА Новости. Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом гуманитарного груза.
Как заявило городское отделение крупного профсоюза USB, несколько сотрудников гражданского аэропорта имени Галилео Галилея сообщили, что рейсы, которые отправляются из грузового терминала, должны быть заполнены провиантом, лекарствами и всем другим полезным грузом для Украины.

"Но это не так! Когда они оказались под самолетом, грузчики столкнулись с ящиками, полными оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство (Марио) Драги", — говорится в сообщении.

Предполагается, что эти самолеты направятся на базы США и НАТО в Польше, откуда груз передается Украине.
Впоследствии USB объявил о проведении митинга в субботу перед зданием пизанского аэропорта, назвав "настоящей фальсификацией "гуманитарное" прикрытие" для подпитки боевых действий на Украине. Профсоюз потребовал немедленно прекратить подобные рейсы, а других сотрудников призвал продолжать отказываться загружать военные материалы в самолеты.
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