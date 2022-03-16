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Глава Адыгеи поддержал меры поддержки регионов, озвученные Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/adygeya-1778558926.html
Глава Адыгеи поддержал меры поддержки регионов, озвученные Путиным
Глава Адыгеи поддержал меры поддержки регионов, озвученные Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
Глава Адыгеи поддержал меры поддержки регионов, озвученные Путиным
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал меры поддержки российских регионов, о которых сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:32
2022-03-16T21:32
республика адыгея
экономика
владимир путин
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал меры поддержки российских регионов, о которых сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Президент отметил, что все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, при этом российские регионы должны будут иметь возможность оперативно изменять портфель проектов. Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных функциях глав субъектов, который позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.О поддержке принятых президентом мер по стабилизации социально-экономического развития страны, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов."Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы реализовать их на республиканском уровне, выполнять все социальные обязательства и плановые показатели нацпроектов. Важно работать не только над текущими задачами, но и на перспективу. Такую задачу ставит Владимир Путин. Более того, для решения обозначенных задач глава государства сегодня озвучил целую линейку новых антикризисных мер. Они дают уверенность в том, что мы справимся с новыми вызовами", – написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
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экономика, владимир путин, мурат кумпилов, россия, республика адыгея
21:32 16.03.2022
 
Глава Адыгеи поддержал меры поддержки регионов, озвученные Путиным

Глава Адыгеи Кумпилов поддержал меры поддержки регионов, озвученные президентом Путиным

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал меры поддержки российских регионов, о которых сообщил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Президент отметил, что все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, при этом российские регионы должны будут иметь возможность оперативно изменять портфель проектов. Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных функциях глав субъектов, который позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.
О поддержке принятых президентом мер по стабилизации социально-экономического развития страны, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы реализовать их на республиканском уровне, выполнять все социальные обязательства и плановые показатели нацпроектов. Важно работать не только над текущими задачами, но и на перспективу. Такую задачу ставит Владимир Путин. Более того, для решения обозначенных задач глава государства сегодня озвучил целую линейку новых антикризисных мер. Они дают уверенность в том, что мы справимся с новыми вызовами", – написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
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Республика АдыгеяЭкономикаВладимир ПутинМурат КумпиловРоссияРеспублика Адыгея
 
 
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