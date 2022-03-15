https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778216904.html

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 15.03.2022

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко во вторник сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:31

2022-03-15T11:31

2022-03-15T11:31

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россия

верховная рада украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко во вторник сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с "государством-агрессором".Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ "страной-агрессором". Верховная рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет, второй – позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону."Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", - сказал Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, должны быть, по его мнению, осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусматриваемый новым законом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/nato-1778120539.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, верховная рада украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, донбасс, украина, владимир зеленский