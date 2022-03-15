https://ria.ru/20220315/zaselenie-1778201016.html

Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте

Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте - РИА Новости, 15.03.2022

Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте

Семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:17

2022-03-15T10:17

2022-03-15T10:17

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москва

жилье

андрей бочкарев

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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. Семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Переселение участников программы в новое жилье продолжается активными темпами. В этом месяце под заселение планируется передать семь новостроек, что позволит организовать переезд порядка 2,4 тысячи жителей из 12 старых домов", – рассказал он.Ранее Бочкарёв сообщал, что в столице по реновации построено 185 жилых домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров. С начала реализации программы начато переселение 72,7 тысячи жителей.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20220211/moskva-1772248983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жилье, андрей бочкарев