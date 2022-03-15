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Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте - РИА Новости, 15.03.2022
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Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте
Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте - РИА Новости, 15.03.2022
Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте
Семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:17
2022-03-15T10:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жилье
андрей бочкарев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. Семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Переселение участников программы в новое жилье продолжается активными темпами. В этом месяце под заселение планируется передать семь новостроек, что позволит организовать переезд порядка 2,4 тысячи жителей из 12 старых домов", – рассказал он.Ранее Бочкарёв сообщал, что в столице по реновации построено 185 жилых домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров. С начала реализации программы начато переселение 72,7 тысячи жителей.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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москва, жилье, андрей бочкарев
10:17 15.03.2022
 

Бочкарев: семь новостроек передадут под заселение по реновации в марте

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. Семь новых домов планируется передать под заселение по программе реновации в марте, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Переселение участников программы в новое жилье продолжается активными темпами. В этом месяце под заселение планируется передать семь новостроек, что позволит организовать переезд порядка 2,4 тысячи жителей из 12 старых домов", – рассказал он.
Ранее Бочкарёв сообщал, что в столице по реновации построено 185 жилых домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров. С начала реализации программы начато переселение 72,7 тысячи жителей.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
11 февраля, 12:15
Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖильеАндрей Бочкарев
 
 
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