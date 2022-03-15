https://ria.ru/20220315/zakharova-1778274317.html
Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список
Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список - РИА Новости, 15.03.2022
Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости включение себя в список санкций Великобритании, заявила, что "компания ее устраивает". РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:18
2022-03-15T15:18
2022-03-15T15:27
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
лондон
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости включение себя в список санкций Великобритании, заявила, что "компания ее устраивает".Ранее стало известно, что Лондон вводит санкции в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян."Компания меня устраивает", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778249529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, лондон, россия, маргарита симоньян
15:18 15.03.2022 (обновлено: 15:27 15.03.2022)
Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список
Захарова о попадании в британский санкционный список: компания меня устраивает