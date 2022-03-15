https://ria.ru/20220315/zakharova-1778274317.html

Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список

Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список - РИА Новости, 15.03.2022

Захарова отреагировала на попадание в британский санкционный список

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости включение себя в список санкций Великобритании, заявила, что "компания ее устраивает". РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:18

2022-03-15T15:18

2022-03-15T15:27

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

лондон

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости включение себя в список санкций Великобритании, заявила, что "компания ее устраивает".Ранее стало известно, что Лондон вводит санкции в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян."Компания меня устраивает", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778249529.html

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Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, лондон, россия, маргарита симоньян