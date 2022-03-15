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Украинские войска обстреляли здание водоканала в Ясиноватой из РСЗО

Украинские войска обстреляли здание водоканала в Ясиноватой из РСЗО - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска обстреляли здание водоканала в Ясиноватой из РСЗО

Украинские войска обстреляли из РСЗО здание водоканала в Ясиноватой в Донецкой народной республике, произошло возгорание, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:45

2022-03-15T15:45

2022-03-15T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО здание водоканала в Ясиноватой в Донецкой народной республике, произошло возгорание, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли из РСЗО здание водоканала в Ясиноватой. В результате обстрела произошло возгорание здания производственного участка "Ясиноватаяводоканал" ГУП ДНР "Вода Донбасса", расположенного по адресу: ул. Горького, 73", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Спасатели МЧС ДНР на месте обстрела оперативно локализовали пожар. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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