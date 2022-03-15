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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска во вторник выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:20

2022-03-15T12:20

2022-03-15T12:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел был зафиксирован в 11.50 мск, он производился со стороны Авдеевки, сообщается в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия