https://ria.ru/20220315/yaroslavl-1778343477.html

Ярославская область имеет финансовую "подушку безопасности", заявил Евраев

Ярославская область имеет финансовую "подушку безопасности", заявил Евраев - РИА Новости, 15.03.2022

Ярославская область имеет финансовую "подушку безопасности", заявил Евраев

В Ярославской области сформирована система мер поддержки предприятий и бизнеса в условиях санкций, в регионе есть финансовая "подушка безопасности", заявил врио РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:31

2022-03-15T20:31

2022-03-15T20:31

ярославская область

россия

михаил евраев

ярославская область

общество

экономика

санкции в отношении россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Ярославской области сформирована система мер поддержки предприятий и бизнеса в условиях санкций, в регионе есть финансовая "подушка безопасности", заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Правительство региона сообщает, что во вторник состоялось заседание регионального оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации. Возглавивший заседание врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что сейчас особенно важно поддержать бизнес, сохранить рабочие места, дать предприятиям и людям уверенность в завтрашнем дне."Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области сформированы финансовые резервы на непредвиденные расходы. Глава региона акцентировал внимание на обеспечении продовольственной безопасности и поддержке хлебопекарных предприятий. Для этого будет создан региональный зерновой фонд в объеме 3 тысяч тонн – месячной нормы потребления хлеба в области. Это позволит стабилизировать цены на муку и хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении областного правительства.В числе новых мер поддержки – кредиты промышленным и сельхозпредприятиям на пополнение оборотных средств до 5 миллионов рублей на 6 месяцев под 5% при условии софинансирования. Для этого выделяется 200 миллионов рублей. Ранее под оборотные средства предприятиям АПК предоставляли кредиты под 7,2%, а промышленникам такие кредиты вообще были не доступны."Пополнение оборотных средств – это одна из ключевых мер поддержки предприятий. Потому что это позволяет пополнить и фонд оплаты труда, и получить средства на закупку материалов, комплектующих, сырья. Важно, что средства могут предоставляться незамедлительно при условии выполнения обязательств по софинансированию", - подчеркнул Михаил Евраев.По данным областного правительства, дополнительно для предприятий этого сектора открыто кредитование на модернизацию, технологическое перевооружение, расширение производства. Можно взять до 20 миллионов рублей на срок до 2 лет под 1% годовых при условии софинансирования не менее 60% от общей стоимости проекта. Врио губернатора отметил, что раньше на инвестиционные цели предприятиям АПК кредиты на уровне области вообще не предоставлялись, а промышленным предприятиям предоставлялись по ставке 3% годовых."Мы эту ставку понижаем и будем предоставлять возможность кредитоваться всем, кто рассматривает текущую экономическую ситуацию как новое окно возможностей. Тем, кто готов заниматься инвестициями, а такие в регионе есть, необходимо помогать, и мы будем это делать", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 15 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 100 самолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня и 156 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220312/kredity-1777810382.html

https://ria.ru/20220218/rostov-1773479834.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778318088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, михаил евраев, ярославская область, общество, экономика, санкции в отношении россии