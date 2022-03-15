https://ria.ru/20220315/yaponiya-1778245302.html

Япония расширила запрет на экспорт в Россию

Япония расширила запрет на экспорт в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

Япония расширила запрет на экспорт в Россию

Правительство Японии расширило список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в свете ситуации на Украине, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:29

2022-03-15T13:29

2022-03-15T13:29

дмитрий биричевский

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евросоюз

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япония

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ТОКИО, 15 мар – РИА Новости. Правительство Японии расширило список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в свете ситуации на Украине, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.Согласно пресс-релизу японского ведомства, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики.Запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в том числе бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий биричевский, москва, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, япония