https://ria.ru/20220315/yaponiya-1778245302.html
Япония расширила запрет на экспорт в Россию
Япония расширила запрет на экспорт в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
Япония расширила запрет на экспорт в Россию
Правительство Японии расширило список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в свете ситуации на Украине, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:29
2022-03-15T13:29
2022-03-15T13:29
дмитрий биричевский
москва
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
япония
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ТОКИО, 15 мар – РИА Новости. Правительство Японии расширило список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в свете ситуации на Украине, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.Согласно пресс-релизу японского ведомства, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики.Запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в том числе бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий биричевский, москва, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, япония
ТОКИО, 15 мар – РИА Новости.
Правительство Японии расширило список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в свете ситуации на Украине, свидетельствуют данные
министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Согласно пресс-релизу японского ведомства, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики.
Запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в том числе бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский
говорил РИА Новости, что реакция Москвы
на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз
развязал "тотальную экономическую войну" против России
. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.