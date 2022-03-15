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Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
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Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении
Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении
Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении и пожелал ему успехов на посту главы государства,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:34
2022-03-15T14:51
политика
туркмения
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении и пожелал ему успехов на посту главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На них с результатом 72,97% голосов победил Сердар Бердымухамедов, сын действующего руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.Путин выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов как председатель верхней палаты парламента Туркмении будет способствовать укреплению связей."Владимир Путин тепло поблагодарил президента Туркменистана за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Выражена уверенность в том, что, в качестве председателя верхней палаты парламента, Гурбангулы Бердымухамедов будет и далее способствовать укреплению стратегического партнерства двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее во вторник Путин направил Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму.
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политика, туркмения, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, россия
14:34 15.03.2022 (обновлено: 14:51 15.03.2022)
 
Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении

Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сердар Бердымухамедов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении и пожелал ему успехов на посту главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На них с результатом 72,97% голосов победил Сердар Бердымухамедов, сын действующего руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"Президент России... поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах Главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов как председатель верхней палаты парламента Туркмении будет способствовать укреплению связей.
"Владимир Путин тепло поблагодарил президента Туркменистана за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Выражена уверенность в том, что, в качестве председателя верхней палаты парламента, Гурбангулы Бердымухамедов будет и далее способствовать укреплению стратегического партнерства двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее во вторник Путин направил Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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