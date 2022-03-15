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Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении

Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022

Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении и пожелал ему успехов на посту главы государства,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:34

2022-03-15T14:34

2022-03-15T14:51

политика

туркмения

владимир путин

гурбангулы бердымухамедов

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении и пожелал ему успехов на посту главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На них с результатом 72,97% голосов победил Сердар Бердымухамедов, сын действующего руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.Путин выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов как председатель верхней палаты парламента Туркмении будет способствовать укреплению связей."Владимир Путин тепло поблагодарил президента Туркменистана за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Выражена уверенность в том, что, в качестве председателя верхней палаты парламента, Гурбангулы Бердымухамедов будет и далее способствовать укреплению стратегического партнерства двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее во вторник Путин направил Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778210132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, туркмения, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, россия