14:34 15.03.2022 (обновлено: 14:51 15.03.2022)
Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении
Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении
Сердар Бердымухамедов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении и пожелал ему успехов на посту главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На них с результатом 72,97% голосов победил Сердар Бердымухамедов, сын действующего руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"Президент России... поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах Главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов как председатель верхней палаты парламента Туркмении будет способствовать укреплению связей.
"Владимир Путин тепло поблагодарил президента Туркменистана за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Выражена уверенность в том, что, в качестве председателя верхней палаты парламента, Гурбангулы Бердымухамедов будет и далее способствовать укреплению стратегического партнерства двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее во вторник Путин направил Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму.