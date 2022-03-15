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Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой - РИА Новости, 15.03.2022
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Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой
Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой - РИА Новости, 15.03.2022
Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой
Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T06:24
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севастополь
россия
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 миллиона кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 миллиона кубометров.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Разблокировать его удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты уже приступили к очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.
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ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым
Кадры того, как военные инженеры российского Черноморского флота подорвали бетонную дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал с 2014. Теперь военные расчищают канал и чинят шлюзы, выведенные из строя украинскими радикалами. Когда работы будут завершены, по Северо-Крымскому каналу пойдет вода в Крым.
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севастополь, россия, общество
06:24 15.03.2022 (обновлено: 12:47 15.03.2022)
 
Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой

Самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой на 94,7 процента

Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

"Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60,857 миллиона кубометров, максимальный объем — 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году", — сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.
Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 миллиона кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 миллиона кубометров.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Разблокировать его удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты уже приступили к очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.
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