https://ria.ru/20220315/vodokhranilische-1778183784.html

Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой

Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой - РИА Новости, 15.03.2022

Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой

Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T06:24

2022-03-15T06:24

2022-03-15T12:47

севастополь

россия

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 миллиона кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 миллиона кубометров.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Разблокировать его удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты уже приступили к очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.

https://ria.ru/20220314/krym-1777994084.html

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ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым Кадры того, как военные инженеры российского Черноморского флота подорвали бетонную дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал с 2014. Теперь военные расчищают канал и чинят шлюзы, выведенные из строя украинскими радикалами. Когда работы будут завершены, по Северо-Крымскому каналу пойдет вода в Крым. 2022-03-15T06:24 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

севастополь, россия, общество