06:24 15.03.2022 (обновлено: 12:47 15.03.2022)
Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой
Самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой на 94,7 процента
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.
"Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60,857 миллиона кубометров, максимальный объем — 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году", — сказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.
Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 миллиона кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 миллиона кубометров.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Разблокировать его удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты уже приступили к очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.