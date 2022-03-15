https://ria.ru/20220315/vetnam-1778209873.html

Вьетнам открылся для вакцинированных туристов

Вьетнам открылся для вакцинированных туристов - РИА Новости, 15.03.2022

Вьетнам открылся для вакцинированных туристов

Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:34

2022-03-15T14:34

2022-03-15T14:34

туризм

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БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом, об этом сообщает правительственный интернет-портал.По его данным, все объекты туристической инфраструктуры страны полностью готовы к возвращению гостей. Акция проходит под лозунгом "Живите полной жизнью во Вьетнаме!"Однако от прибывающих будут требовать сертификат завершенной вакцинации от COVID-19 с последней прививкой, сделанной не менее чем за 14 суток до прибытия в страну и не более чем за полгода, или справки о выздоровлении.Также за 72 часа до вылета во Вьетнам турист должен будет сделать ПЦР-тест, результат которого предъявляется перед посадкой в самолет. Кроме того, каждому путешественнику необходима медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, во Вьетнаме продолжает действовать масочный режим.Несмотря на временную отмену рейсов "Аэрофлота", улететь без пересадки можно. Авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять один рейс в неделю по маршруту Ханой – Москва – Ханой и объявляет о скором увеличении количества бортов. Пока билеты в один конец стоят до 1 700 долларов (более 248 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).Сейчас самолеты главной вьетнамской авиакомпании уходят и приходят полными. Однако с введением дополнительных рейсов билеты могут несколько подешеветь.Кроме того, с 15 марта 2022 года правительство приняло постановление об отмене виз для гостей из 13 стран, говорится на сайте Национальной администрации туризма Вьетнама. Граждане этих государств – в этом списке есть и Россия – могут находиться в стране до 15 дней независимо от цели въезда.

https://ria.ru/20220315/velikobritaniya-1778211433.html

https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html

ханой

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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