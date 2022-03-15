https://ria.ru/20220315/vetnam-1778209873.html
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов - РИА Новости, 15.03.2022
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов
Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:34
2022-03-15T14:34
2022-03-15T14:34
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БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом, об этом сообщает правительственный интернет-портал.По его данным, все объекты туристической инфраструктуры страны полностью готовы к возвращению гостей. Акция проходит под лозунгом "Живите полной жизнью во Вьетнаме!"Однако от прибывающих будут требовать сертификат завершенной вакцинации от COVID-19 с последней прививкой, сделанной не менее чем за 14 суток до прибытия в страну и не более чем за полгода, или справки о выздоровлении.Также за 72 часа до вылета во Вьетнам турист должен будет сделать ПЦР-тест, результат которого предъявляется перед посадкой в самолет. Кроме того, каждому путешественнику необходима медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, во Вьетнаме продолжает действовать масочный режим.Несмотря на временную отмену рейсов "Аэрофлота", улететь без пересадки можно. Авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять один рейс в неделю по маршруту Ханой – Москва – Ханой и объявляет о скором увеличении количества бортов. Пока билеты в один конец стоят до 1 700 долларов (более 248 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).Сейчас самолеты главной вьетнамской авиакомпании уходят и приходят полными. Однако с введением дополнительных рейсов билеты могут несколько подешеветь.Кроме того, с 15 марта 2022 года правительство приняло постановление об отмене виз для гостей из 13 стран, говорится на сайте Национальной администрации туризма Вьетнама. Граждане этих государств – в этом списке есть и Россия – могут находиться в стране до 15 дней независимо от цели въезда.
https://ria.ru/20220315/velikobritaniya-1778211433.html
https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вьетнам открылся для вакцинированных туристов
Вьетнам полностью открыт для вакцинированных иностранных путешественников
БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом, об этом сообщает правительственный интернет-портал.
По его данным, все объекты туристической инфраструктуры страны полностью готовы к возвращению гостей. Акция проходит под лозунгом "Живите полной жизнью во Вьетнаме!"
Однако от прибывающих будут требовать сертификат завершенной вакцинации от COVID-19 с последней прививкой, сделанной не менее чем за 14 суток до прибытия в страну и не более чем за полгода, или справки о выздоровлении.
Также за 72 часа до вылета во Вьетнам турист должен будет сделать ПЦР-тест, результат которого предъявляется перед посадкой в самолет. Кроме того, каждому путешественнику необходима медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, во Вьетнаме продолжает действовать масочный режим.
Несмотря на временную отмену рейсов "Аэрофлота", улететь без пересадки можно. Авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять один рейс в неделю по маршруту Ханой – Москва – Ханой и объявляет о скором увеличении количества бортов. Пока билеты в один конец стоят до 1 700 долларов (более 248 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).
Сейчас самолеты главной вьетнамской авиакомпании уходят и приходят полными. Однако с введением дополнительных рейсов билеты могут несколько подешеветь.
Кроме того, с 15 марта 2022 года правительство приняло постановление об отмене виз для гостей из 13 стран, говорится
на сайте Национальной администрации туризма Вьетнама. Граждане этих государств – в этом списке есть и Россия – могут находиться в стране до 15 дней независимо от цели въезда.