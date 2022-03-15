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Вьетнам открылся для вакцинированных туристов - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220315/vetnam-1778209873.html
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов - РИА Новости, 15.03.2022
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов
Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:34
2022-03-15T14:34
туризм
туризм
новости - туризм
ханой
москва
вьетнам
аэрофлот
vietnam airlines
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БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом, об этом сообщает правительственный интернет-портал.По его данным, все объекты туристической инфраструктуры страны полностью готовы к возвращению гостей. Акция проходит под лозунгом "Живите полной жизнью во Вьетнаме!"Однако от прибывающих будут требовать сертификат завершенной вакцинации от COVID-19 с последней прививкой, сделанной не менее чем за 14 суток до прибытия в страну и не более чем за полгода, или справки о выздоровлении.Также за 72 часа до вылета во Вьетнам турист должен будет сделать ПЦР-тест, результат которого предъявляется перед посадкой в самолет. Кроме того, каждому путешественнику необходима медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, во Вьетнаме продолжает действовать масочный режим.Несмотря на временную отмену рейсов "Аэрофлота", улететь без пересадки можно. Авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять один рейс в неделю по маршруту Ханой – Москва – Ханой и объявляет о скором увеличении количества бортов. Пока билеты в один конец стоят до 1 700 долларов (более 248 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).Сейчас самолеты главной вьетнамской авиакомпании уходят и приходят полными. Однако с введением дополнительных рейсов билеты могут несколько подешеветь.Кроме того, с 15 марта 2022 года правительство приняло постановление об отмене виз для гостей из 13 стран, говорится на сайте Национальной администрации туризма Вьетнама. Граждане этих государств – в этом списке есть и Россия – могут находиться в стране до 15 дней независимо от цели въезда.
https://ria.ru/20220315/velikobritaniya-1778211433.html
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туризм, новости - туризм, ханой, москва, вьетнам, аэрофлот, vietnam airlines, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
14:34 15.03.2022
 
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов

Вьетнам полностью открыт для вакцинированных иностранных путешественников

© РИА Новости / Ольга ЛевинаОстров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Ольга Левина
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без визы и без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом, об этом сообщает правительственный интернет-портал.
По его данным, все объекты туристической инфраструктуры страны полностью готовы к возвращению гостей. Акция проходит под лозунгом "Живите полной жизнью во Вьетнаме!"
Однако от прибывающих будут требовать сертификат завершенной вакцинации от COVID-19 с последней прививкой, сделанной не менее чем за 14 суток до прибытия в страну и не более чем за полгода, или справки о выздоровлении.
Также за 72 часа до вылета во Вьетнам турист должен будет сделать ПЦР-тест, результат которого предъявляется перед посадкой в самолет. Кроме того, каждому путешественнику необходима медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, во Вьетнаме продолжает действовать масочный режим.
Люди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:22Туризм
Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну
Несмотря на временную отмену рейсов "Аэрофлота", улететь без пересадки можно. Авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять один рейс в неделю по маршруту Ханой – Москва – Ханой и объявляет о скором увеличении количества бортов. Пока билеты в один конец стоят до 1 700 долларов (более 248 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).
Сейчас самолеты главной вьетнамской авиакомпании уходят и приходят полными. Однако с введением дополнительных рейсов билеты могут несколько подешеветь.
Кроме того, с 15 марта 2022 года правительство приняло постановление об отмене виз для гостей из 13 стран, говорится на сайте Национальной администрации туризма Вьетнама. Граждане этих государств – в этом списке есть и Россия – могут находиться в стране до 15 дней независимо от цели въезда.
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХанойМоскваВьетнамАэрофлотVietnam AirlinesКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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