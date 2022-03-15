https://ria.ru/20220315/velikobritaniya-1778211433.html

Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну

Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 15.03.2022

Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну

Великобритания отменяет ограничения на въезд для непривитых иностранных туристов с 18 марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:22

2022-03-15T11:22

2022-03-15T11:22

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Великобритания отменяет ограничения на въезд для непривитых иностранных туристов с 18 марта, сообщает АТОР.Невакцинированным путешественникам (к ним относятся и россияне, привитые отечественными препаратами) больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест перед вылетом и на второй день по прибытии.Также отменяется и обязательная форма поиска пассажиров (PFL), которая требовалась для въезда. А вот масочный режим в аэропорту на рейсах авиакомпаний пока остается в силе.На данный момент прямых перелетов между РФ и Великобританией нет: российским самолетам запрещен доступ в воздушное пространство страны. Добраться до Лондона можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае или Ташкенте. Стоимость билета стартует от 58 тысяч рублей в одну сторону.Уточняется, что Великобритания продолжает выдавать туристические визы россиянам. Туроператоры рекомендуют закладывать минимум пять недель на оформление документов.

https://ria.ru/20220314/abudabi-1778049840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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