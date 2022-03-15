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Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
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Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну
Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 15.03.2022
Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну
Великобритания отменяет ограничения на въезд для непривитых иностранных туристов с 18 марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:22
2022-03-15T11:22
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Великобритания отменяет ограничения на въезд для непривитых иностранных туристов с 18 марта, сообщает АТОР.Невакцинированным путешественникам (к ним относятся и россияне, привитые отечественными препаратами) больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест перед вылетом и на второй день по прибытии.Также отменяется и обязательная форма поиска пассажиров (PFL), которая требовалась для въезда. А вот масочный режим в аэропорту на рейсах авиакомпаний пока остается в силе.На данный момент прямых перелетов между РФ и Великобританией нет: российским самолетам запрещен доступ в воздушное пространство страны. Добраться до Лондона можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае или Ташкенте. Стоимость билета стартует от 58 тысяч рублей в одну сторону.Уточняется, что Великобритания продолжает выдавать туристические визы россиянам. Туроператоры рекомендуют закладывать минимум пять недель на оформление документов.
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новости - туризм, доха, россия, стамбул, лондон, ташкент, дубай, великобритания, пцр, туризм, туристы, пассажиры, виза
11:22 15.03.2022
 
Великобритания отменяет все COVID-ограничения на въезд в страну

С 18 марта для въезда в Великобританию непривитым туристам не нужны ПЦР-тесты и форма PFL

© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне
Люди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Великобритания отменяет ограничения на въезд для непривитых иностранных туристов с 18 марта, сообщает АТОР.
Невакцинированным путешественникам (к ним относятся и россияне, привитые отечественными препаратами) больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест перед вылетом и на второй день по прибытии.
Также отменяется и обязательная форма поиска пассажиров (PFL), которая требовалась для въезда. А вот масочный режим в аэропорту на рейсах авиакомпаний пока остается в силе.
На данный момент прямых перелетов между РФ и Великобританией нет: российским самолетам запрещен доступ в воздушное пространство страны. Добраться до Лондона можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае или Ташкенте. Стоимость билета стартует от 58 тысяч рублей в одну сторону.
Уточняется, что Великобритания продолжает выдавать туристические визы россиянам. Туроператоры рекомендуют закладывать минимум пять недель на оформление документов.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:07Туризм
Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов
 
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