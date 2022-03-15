https://ria.ru/20220315/ukraina-1778329114.html

Россия запросила в ООН голосование по проекту резолюции по Украине

Россия запросила в ООН голосование по проекту резолюции по Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Россия запросила в ООН голосование по проекту резолюции по Украине

Россия запросила проведения в Совбезе ООН голосования по ее проекту гуманитарной резолюции по Украине 16 марта, сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:02

2022-03-15T19:02

2022-03-15T19:33

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Россия запросила проведения в Совбезе ООН голосования по ее проекту гуманитарной резолюции по Украине 16 марта, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы попросили голосование по нему (проекту резолюции – ред.) на завтра, 16 марта", - указал Полянский.Во вторник РФ представила проект резолюции СБ ООН, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц, подчеркивая необходимость того, чтобы заинтересованные стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью".В тексте, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, включая женщин и детей.Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Ранее Мексика и Франция заявили, что подготовили гуманитарную резолюции по Украине в СБ ООН. Однако после примерно двух недель обсуждений авторы решили перенести проект в Генассамблею ООН, тогда как резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совбеза, не несут обязательной силы.Как указал Полянский, Франция и Мексика предприняли весьма странный и лукавый маневр с переводом работы по предыдущему проекту из СБ в Генассамблею ООН. "Почему странный? Потому что ГА ООН страновые гуманитарные резолюции не принимает и отдача от них для гуманитарной ситуации на земле нулевая, в отличие от резолюций СБ. Почему лукавый? Потому что текст гумрезолюции СБ, предложенный Парижем и Мехико две недели назад, был уже согласован на 99%", - указал первый зампостпреда.По его словам, не продвигался проект Мексики и Франции исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, "чего в гуманитарных резолюциях не бывает". "Мы с самого начала подчеркивали, что не будем против гуманитарной резолюции, если она не будет политизирована. Однако желание осудить Россию у западных коллег взяло верх. Отсюда маневр с Генассамблеей, где они могут продавить любое количество антироссийских поправок. Это будет политическое шоу, которое на гумработу на Украине никоим образом не повлияет", - отметил Полянский.Он добавил, что проект РФ как раз состоит из согласованных 99%. "Посмотрим, как западники будут оправдывать свою позицию по нашему проекту - если они его поддержат, это будет новый вопиющий пример западных "двойных стандартов", - написал Полянский."Понятно также, что сейчас начнется процесс "выкручивания рук" избранным 10 членам СБ с тем, чтобы они хотя бы воздержались - для принятия резолюции необходимо набрать девять голосов за, если, конечно, никто из постоянных членов СБ не применит право вето", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/rezolyutsiya-1776128858.html

https://ria.ru/20220315/evakuatsiya-1778330399.html

https://ria.ru/20220315/donetsk-1778320130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, россия, украина