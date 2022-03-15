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Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778318590.html
Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях
Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях - РИА Новости, 15.03.2022
Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях
Верховная рада Украины приняла закон, которым арестованные могут быть освобождены из под стражи для участия в боевых действиях. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:13
2022-03-15T18:28
обострение ситуации в днр и лнр
верховная рада украины
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, которым арестованные могут быть освобождены из под стражи для участия в боевых действиях."Парламент разрешил воевать тем, кому избрана мера пресечения. Законопроект №7149 отменяет меру пресечения в виде содержания под стражей для тех, кто желает приобщиться к военной службе. Это позволит доукомплектовать армию и другие военные формирования для противодействия агрессии РФ", - говорится в сообщении правящей партии "Слуга народа" в Telegram-канале. Кроме того, люди, которые находятся под следствием и которым избрана другая мера пресечения, могут обратиться к прокурору для призыва на военную службу во время мобилизации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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верховная рада украины, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:13 15.03.2022 (обновлено: 18:28 15.03.2022)
 
Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях

Рада одобрила закон об освобождении из-под ареста для участия в боевых действиях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, которым арестованные могут быть освобождены из под стражи для участия в боевых действиях.
"Парламент разрешил воевать тем, кому избрана мера пресечения. Законопроект №7149 отменяет меру пресечения в виде содержания под стражей для тех, кто желает приобщиться к военной службе. Это позволит доукомплектовать армию и другие военные формирования для противодействия агрессии РФ", - говорится в сообщении правящей партии "Слуга народа" в Telegram-канале. Кроме того, люди, которые находятся под следствием и которым избрана другая мера пресечения, могут обратиться к прокурору для призыва на военную службу во время мобилизации.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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