https://ria.ru/20220315/ukraina-1778318590.html

Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях

Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях - РИА Новости, 15.03.2022

Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях

Верховная рада Украины приняла закон, которым арестованные могут быть освобождены из под стражи для участия в боевых действиях. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:13

2022-03-15T18:13

2022-03-15T18:28

обострение ситуации в днр и лнр

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, которым арестованные могут быть освобождены из под стражи для участия в боевых действиях."Парламент разрешил воевать тем, кому избрана мера пресечения. Законопроект №7149 отменяет меру пресечения в виде содержания под стражей для тех, кто желает приобщиться к военной службе. Это позволит доукомплектовать армию и другие военные формирования для противодействия агрессии РФ", - говорится в сообщении правящей партии "Слуга народа" в Telegram-канале. Кроме того, люди, которые находятся под следствием и которым избрана другая мера пресечения, могут обратиться к прокурору для призыва на военную службу во время мобилизации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

верховная рада украины, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр