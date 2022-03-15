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Рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Рада продлила военное положение на Украине
Рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:31
2022-03-15T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua".Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней."Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии
16:31 15.03.2022 (обновлено: 17:05 15.03.2022)
 
Рада продлила военное положение на Украине

Страна.ua: Рада продлила военное положение на Украине с 26 марта на 30 суток

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней.
"Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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