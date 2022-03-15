https://ria.ru/20220315/ukraina-1778293685.html

Рада продлила военное положение на Украине

Рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Рада продлила военное положение на Украине

Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:31

2022-03-15T16:31

2022-03-15T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua".Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней."Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии