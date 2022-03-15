https://ria.ru/20220315/ukraina-1778293685.html
Рада продлила военное положение на Украине
Рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:31
2022-03-15T16:31
2022-03-15T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток, сообщает издание "Страна.ua".Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней."Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
16:31 15.03.2022 (обновлено: 17:05 15.03.2022)
Рада продлила военное положение на Украине
Страна.ua: Рада продлила военное положение на Украине с 26 марта на 30 суток