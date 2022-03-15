Рейтинг@Mail.ru
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/uborschiki-1778290544.html
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками - РИА Новости, 15.03.2022
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками
Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:17
2022-03-15T16:17
общество
тимашевск
россия
meta (метавселенная)
facebook
whatsapp inc.
instagram, inc.
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777675081_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_85ec5a26146da3646b79f09f6ac13a3e.jpg
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.Утром во вторник глава Тимашевска через свой Telegram-канал обратился к блогерам заблокированных соцсетей с предложением о трудоустройстве."Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждём", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html
тимашевск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777675081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2daa12b936f65959a90362227050dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тимашевск, россия, meta (метавселенная), facebook, whatsapp inc., instagram, inc., генеральная прокуратура рф, украина
16:17 15.03.2022
 
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками

Глава кубанского Тимашевска пригласил оставшихся без работы блогеров устроиться уборщиками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Приложение Instagram на экране смартфона
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками.
Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.
Утром во вторник глава Тимашевска через свой Telegram-канал обратился к блогерам заблокированных соцсетей с предложением о трудоустройстве.
"Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждём", - сказал чиновник.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:44
Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США
 
ОбществоТимашевскРоссияMeta (метавселенная)FacebookWhatsApp Inc.Instagram, Inc.Генеральная прокуратура РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала