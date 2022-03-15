https://ria.ru/20220315/uborschiki-1778290544.html

Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками

Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками - РИА Новости, 15.03.2022

Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками

Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:17

2022-03-15T16:17

2022-03-15T16:17

общество

тимашевск

россия

meta (метавселенная)

facebook

whatsapp inc.

instagram, inc.

генеральная прокуратура рф

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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.Утром во вторник глава Тимашевска через свой Telegram-канал обратился к блогерам заблокированных соцсетей с предложением о трудоустройстве."Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждём", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, тимашевск, россия, meta (метавселенная), facebook, whatsapp inc., instagram, inc., генеральная прокуратура рф, украина