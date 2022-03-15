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Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками - РИА Новости, 15.03.2022
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками
Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:17
2022-03-15T16:17
2022-03-15T16:17
общество
тимашевск
россия
meta (метавселенная)
facebook
whatsapp inc.
instagram, inc.
генеральная прокуратура рф
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.Утром во вторник глава Тимашевска через свой Telegram-канал обратился к блогерам заблокированных соцсетей с предложением о трудоустройстве."Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждём", - сказал чиновник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тимашевск, россия, meta (метавселенная), facebook, whatsapp inc., instagram, inc., генеральная прокуратура рф, украина
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками
Глава кубанского Тимашевска пригласил оставшихся без работы блогеров устроиться уборщиками