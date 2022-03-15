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Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта - РИА Новости, 15.03.2022
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Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта
Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта - РИА Новости, 15.03.2022
Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву 16 марта, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, стороны обсудят Украину, астанинские переговоры и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:36
2022-03-15T23:36
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
аэс "аккую"
турецкий поток
турция
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву 16 марта, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, стороны обсудят Украину, астанинские переговоры и двусторонние вопросы."Шестнадцатого марта министр иностранных дел Турецкой Республики Чавушоглу посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - говорится в заявлении ведомства.Ведомство сообщает, что в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе."Министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан", - отметило министерство.Кроме того, министры проработают сроки и содержательное наполнение очередного трехстороннего саммита в астанинском формате, который должен состояться в этом году, рассмотрят задачи, стоящие перед Россией и Турцией в контексте активизации работы Конституционного комитета по выработке основ будущего политического устройства Сирии.Также стороны сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в стабильное русло и детально проработают вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также обсудят наращивание торгово-экономического сотрудничества в условиях роста санкционного давления, сообщил МИД России."Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в заявлении ведомства.Ведомство отметило положительные тенденции в двусторонних торгово-экономических связях: по сравнению с 2020 годом рост российско-турецкой торговли в 2021 году составил 57% (до 33 миллиардов долларов)."На переговорах будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС "Аккую" и эксплуатация газопровода "Турецкий поток", - сообщило министерство.Оно также отметило, что министры уделят внимание темам обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции: в 2021 году турецкие курорты посетили свыше 4 миллионов граждан России."Пандемия определила возникновение такого перспективного направления взаимодействия между российскими и турецкими контрагентами, как локализация производства в Турции российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - добавил российский МИД, комментируя визит турецкого министра в Москву.
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, аэс "аккую", турецкий поток, турция, украина
23:36 15.03.2022
 
Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта

Глава МИД Турции Чавушоглу проведет переговоры с Лавровым в Москве 16 марта

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву 16 марта, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, стороны обсудят Украину, астанинские переговоры и двусторонние вопросы.
"Шестнадцатого марта министр иностранных дел Турецкой Республики Чавушоглу посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - говорится в заявлении ведомства.
Ведомство сообщает, что в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.
"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан", - отметило министерство.
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Кроме того, министры проработают сроки и содержательное наполнение очередного трехстороннего саммита в астанинском формате, который должен состояться в этом году, рассмотрят задачи, стоящие перед Россией и Турцией в контексте активизации работы Конституционного комитета по выработке основ будущего политического устройства Сирии.
Также стороны сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в стабильное русло и детально проработают вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также обсудят наращивание торгово-экономического сотрудничества в условиях роста санкционного давления, сообщил МИД России.
"Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в заявлении ведомства.
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Ведомство отметило положительные тенденции в двусторонних торгово-экономических связях: по сравнению с 2020 годом рост российско-турецкой торговли в 2021 году составил 57% (до 33 миллиардов долларов).
"На переговорах будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС "Аккую" и эксплуатация газопровода "Турецкий поток", - сообщило министерство.
Оно также отметило, что министры уделят внимание темам обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции: в 2021 году турецкие курорты посетили свыше 4 миллионов граждан России.
"Пандемия определила возникновение такого перспективного направления взаимодействия между российскими и турецкими контрагентами, как локализация производства в Турции российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - добавил российский МИД, комментируя визит турецкого министра в Москву.
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В миреСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуРоссияАЭС "Аккую"Турецкий потокТурцияУкраина
 
 
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