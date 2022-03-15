https://ria.ru/20220315/turtsiya-1778354278.html

Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта

Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта - РИА Новости, 15.03.2022

Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве 16 марта

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву 16 марта, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, стороны обсудят Украину, астанинские переговоры и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:36

2022-03-15T23:36

2022-03-15T23:36

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

аэс "аккую"

турецкий поток

турция

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву 16 марта, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, стороны обсудят Украину, астанинские переговоры и двусторонние вопросы."Шестнадцатого марта министр иностранных дел Турецкой Республики Чавушоглу посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - говорится в заявлении ведомства.Ведомство сообщает, что в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе."Министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан", - отметило министерство.Кроме того, министры проработают сроки и содержательное наполнение очередного трехстороннего саммита в астанинском формате, который должен состояться в этом году, рассмотрят задачи, стоящие перед Россией и Турцией в контексте активизации работы Конституционного комитета по выработке основ будущего политического устройства Сирии.Также стороны сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в стабильное русло и детально проработают вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также обсудят наращивание торгово-экономического сотрудничества в условиях роста санкционного давления, сообщил МИД России."Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в заявлении ведомства.Ведомство отметило положительные тенденции в двусторонних торгово-экономических связях: по сравнению с 2020 годом рост российско-турецкой торговли в 2021 году составил 57% (до 33 миллиардов долларов)."На переговорах будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС "Аккую" и эксплуатация газопровода "Турецкий поток", - сообщило министерство.Оно также отметило, что министры уделят внимание темам обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции: в 2021 году турецкие курорты посетили свыше 4 миллионов граждан России."Пандемия определила возникновение такого перспективного направления взаимодействия между российскими и турецкими контрагентами, как локализация производства в Турции российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - добавил российский МИД, комментируя визит турецкого министра в Москву.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777920950.html

https://ria.ru/20220314/patriot-1778002197.html

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778317768.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, аэс "аккую", турецкий поток, турция, украина