https://ria.ru/20220315/turtsiya-1778191679.html
Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"*
Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"* - РИА Новости, 15.03.2022
Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"*
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану с призывом выдать лидеров... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:00
2022-03-15T09:00
2022-03-15T09:05
рефат чубаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану с призывом выдать лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.По данным Умерова, Чубаров и Джемилев, прятавшиеся долгие годы на Украине, сейчас сбежали в Турцию, а последний успел встретиться с турецким лидером."Уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, не пристало лидеру огромной, цивилизованной страны сидеть за одним столом с преступником и вести разговор с псевдолидером народа, который давно его презирает. Согласно договору между нашими странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников, требуем передать Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова в Российскую Федерацию, пока они не скрылись в третьей стране", - говорится в обращении Умерова, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, Джемилева и Чубарова ждет в Крыму не только суд, но и народный трибунал за организацию энергетической, продовольственной и водной блокады Крыма."Крымские татары российского Крыма неоднократно обращались к различным международным институциям и лидерам государств с требованием не воспринимать Джемилева и Чубарова как представителей коренного народа Крыма. Они потеряли это право в тот момент, когда бросили свой народ и сбежали защищать интересы государства-оккупанта Украины", - заявил Умеров.Он также добавил, что Джемилев и Чубаров находятся в федеральном розыске, при этом первый проходит по нескольким уголовным делам, а второго суд приговорил к шести годам лишения свободы за организацию в Крыму массовых беспорядков в 2014 году, повлекших гибель людей.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рефат чубаров, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция, украина, telegram (приложение)
09:00 15.03.2022 (обновлено: 09:05 15.03.2022)
Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"*
Глава крымских татар Умеров потребовал от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился
к президенту Турции Тайипу Эрдогану с призывом выдать лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.
По данным Умерова, Чубаров и Джемилев, прятавшиеся долгие годы на Украине
, сейчас сбежали в Турцию
, а последний успел встретиться с турецким лидером.
"Уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган
, не пристало лидеру огромной, цивилизованной страны сидеть за одним столом с преступником и вести разговор с псевдолидером народа, который давно его презирает. Согласно договору между нашими странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников, требуем передать Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова
в Российскую Федерацию
, пока они не скрылись в третьей стране", - говорится в обращении Умерова, опубликованном в его Telegram-канале
.
По его словам, Джемилева и Чубарова ждет в Крыму не только суд, но и народный трибунал за организацию энергетической, продовольственной и водной блокады Крыма.
"Крымские татары российского Крыма неоднократно обращались к различным международным институциям и лидерам государств с требованием не воспринимать Джемилева и Чубарова как представителей коренного народа Крыма. Они потеряли это право в тот момент, когда бросили свой народ и сбежали защищать интересы государства-оккупанта Украины", - заявил Умеров.
Он также добавил, что Джемилев и Чубаров находятся в федеральном розыске, при этом первый проходит по нескольким уголовным делам, а второго суд приговорил к шести годам лишения свободы за организацию в Крыму массовых беспорядков в 2014 году, повлекших гибель людей.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России