https://ria.ru/20220315/turtsiya-1778191679.html

Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"*

Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"* - РИА Новости, 15.03.2022

Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"*

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану с призывом выдать лидеров... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:00

2022-03-15T09:00

2022-03-15T09:05

рефат чубаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану с призывом выдать лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.По данным Умерова, Чубаров и Джемилев, прятавшиеся долгие годы на Украине, сейчас сбежали в Турцию, а последний успел встретиться с турецким лидером."Уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, не пристало лидеру огромной, цивилизованной страны сидеть за одним столом с преступником и вести разговор с псевдолидером народа, который давно его презирает. Согласно договору между нашими странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников, требуем передать Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова в Российскую Федерацию, пока они не скрылись в третьей стране", - говорится в обращении Умерова, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, Джемилева и Чубарова ждет в Крыму не только суд, но и народный трибунал за организацию энергетической, продовольственной и водной блокады Крыма."Крымские татары российского Крыма неоднократно обращались к различным международным институциям и лидерам государств с требованием не воспринимать Джемилева и Чубарова как представителей коренного народа Крыма. Они потеряли это право в тот момент, когда бросили свой народ и сбежали защищать интересы государства-оккупанта Украины", - заявил Умеров.Он также добавил, что Джемилев и Чубаров находятся в федеральном розыске, при этом первый проходит по нескольким уголовным делам, а второго суд приговорил к шести годам лишения свободы за организацию в Крыму массовых беспорядков в 2014 году, повлекших гибель людей.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/krym-1777691377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

рефат чубаров, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция, украина, telegram (приложение)