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В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь - РИА Новости, 15.03.2022
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В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь
В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь - РИА Новости, 15.03.2022
В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь
Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:59
2022-03-15T11:59
россия-китай: главное
китай
цзилинь
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение COVID-19 в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).Сунь Чуньлань, являющаяся также членом Политбюро ЦК КПК, посетила с инспекцией среднюю школу и жилой район в провинции Цзилинь, где были зафиксированы вспышки COVID-19. Она призвала направить все усилия на тестирование и лечение, а также организацию карантинного режима, чтобы как можно скорее искоренить все источники заражения.Отметив сложную эпидемическую ситуацию и решающий момент, который наступил в провинции Цзилинь для реагирования на эпидемию, Сунь Чуньлань подчеркнула необходимость ускорения темпов обследования инфицированных.По ее словам, в школах, домах престарелых, на фабриках, предприятиях и в других ключевых объектах провинции должны строго соблюдаться все меры профилактики и эпидемиологического контроля во избежание появления новых очагов заражения.Бессимптомных носителей вируса следует госпитализировать во временные больницы, чтобы не допустить ухудшения их состояния, добавила Сунь Чуньлань.По состоянию на 12 марта, в материковой части Китая зарегистрировали 1 807 локальных случаев заражения COVID-19, из которых 1 412 были выявлены в провинции Цзилинь.
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китай, цзилинь, коронавирус covid-19
11:59 15.03.2022
 

В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь

© AFP 2022 / STRМужчина проходит тест на коронавирус в китайской провинции Цзилинь
Мужчина проходит тест на коронавирус в китайской провинции Цзилинь - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / STR
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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение COVID-19 в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).
Сунь Чуньлань, являющаяся также членом Политбюро ЦК КПК, посетила с инспекцией среднюю школу и жилой район в провинции Цзилинь, где были зафиксированы вспышки COVID-19. Она призвала направить все усилия на тестирование и лечение, а также организацию карантинного режима, чтобы как можно скорее искоренить все источники заражения.
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Отметив сложную эпидемическую ситуацию и решающий момент, который наступил в провинции Цзилинь для реагирования на эпидемию, Сунь Чуньлань подчеркнула необходимость ускорения темпов обследования инфицированных.
По ее словам, в школах, домах престарелых, на фабриках, предприятиях и в других ключевых объектах провинции должны строго соблюдаться все меры профилактики и эпидемиологического контроля во избежание появления новых очагов заражения.
Бессимптомных носителей вируса следует госпитализировать во временные больницы, чтобы не допустить ухудшения их состояния, добавила Сунь Чуньлань.
По состоянию на 12 марта, в материковой части Китая зарегистрировали 1 807 локальных случаев заражения COVID-19, из которых 1 412 были выявлены в провинции Цзилинь.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЦзилиньКоронавирус COVID-19
 
 
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