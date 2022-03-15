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В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь

В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь - РИА Новости, 15.03.2022

В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь

Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:59

2022-03-15T11:59

2022-03-15T11:59

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цзилинь

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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение COVID-19 в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).Сунь Чуньлань, являющаяся также членом Политбюро ЦК КПК, посетила с инспекцией среднюю школу и жилой район в провинции Цзилинь, где были зафиксированы вспышки COVID-19. Она призвала направить все усилия на тестирование и лечение, а также организацию карантинного режима, чтобы как можно скорее искоренить все источники заражения.Отметив сложную эпидемическую ситуацию и решающий момент, который наступил в провинции Цзилинь для реагирования на эпидемию, Сунь Чуньлань подчеркнула необходимость ускорения темпов обследования инфицированных.По ее словам, в школах, домах престарелых, на фабриках, предприятиях и в других ключевых объектах провинции должны строго соблюдаться все меры профилактики и эпидемиологического контроля во избежание появления новых очагов заражения.Бессимптомных носителей вируса следует госпитализировать во временные больницы, чтобы не допустить ухудшения их состояния, добавила Сунь Чуньлань.По состоянию на 12 марта, в материковой части Китая зарегистрировали 1 807 локальных случаев заражения COVID-19, из которых 1 412 были выявлены в провинции Цзилинь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, цзилинь, коронавирус covid-19