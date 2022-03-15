https://ria.ru/20220315/tszilin-1778223135.html
В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь
В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь - РИА Новости, 15.03.2022
В Китае принимают меры для сдерживания вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь
Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:59
2022-03-15T11:59
2022-03-15T11:59
россия-китай: главное
китай
цзилинь
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778221816_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7f034140ad7c5c5a6e99bba55646c89.jpg
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение COVID-19 в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).Сунь Чуньлань, являющаяся также членом Политбюро ЦК КПК, посетила с инспекцией среднюю школу и жилой район в провинции Цзилинь, где были зафиксированы вспышки COVID-19. Она призвала направить все усилия на тестирование и лечение, а также организацию карантинного режима, чтобы как можно скорее искоренить все источники заражения.Отметив сложную эпидемическую ситуацию и решающий момент, который наступил в провинции Цзилинь для реагирования на эпидемию, Сунь Чуньлань подчеркнула необходимость ускорения темпов обследования инфицированных.По ее словам, в школах, домах престарелых, на фабриках, предприятиях и в других ключевых объектах провинции должны строго соблюдаться все меры профилактики и эпидемиологического контроля во избежание появления новых очагов заражения.Бессимптомных носителей вируса следует госпитализировать во временные больницы, чтобы не допустить ухудшения их состояния, добавила Сунь Чуньлань.По состоянию на 12 марта, в материковой части Китая зарегистрировали 1 807 локальных случаев заражения COVID-19, из которых 1 412 были выявлены в провинции Цзилинь.
https://ria.ru/20220211/testy-1772261981.html
китай
цзилинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778221816_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_69557ba1dffffddd2182ad320202d969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, цзилинь, коронавирус covid-19
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 13 марта подчеркнула необходимость принятия самых тщательных противоэпидемических мер, чтобы остановить распространение COVID-19 в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).
Сунь Чуньлань, являющаяся также членом Политбюро ЦК КПК, посетила с инспекцией среднюю школу и жилой район в провинции Цзилинь
, где были зафиксированы вспышки COVID-19. Она призвала направить все усилия на тестирование и лечение, а также организацию карантинного режима, чтобы как можно скорее искоренить все источники заражения.
Отметив сложную эпидемическую ситуацию и решающий момент, который наступил в провинции Цзилинь для реагирования на эпидемию, Сунь Чуньлань подчеркнула необходимость ускорения темпов обследования инфицированных.
По ее словам, в школах, домах престарелых, на фабриках, предприятиях и в других ключевых объектах провинции должны строго соблюдаться все меры профилактики и эпидемиологического контроля во избежание появления новых очагов заражения.
Бессимптомных носителей вируса следует госпитализировать во временные больницы, чтобы не допустить ухудшения их состояния, добавила Сунь Чуньлань.
По состоянию на 12 марта, в материковой части Китая
зарегистрировали 1 807 локальных случаев заражения COVID-19, из которых 1 412 были выявлены в провинции Цзилинь.