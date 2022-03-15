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Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом - РИА Новости, 15.03.2022
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Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом
Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом - РИА Новости, 15.03.2022
Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом
Более 55 миллионов цветов украсят улицы, площади и скверы Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:20
2022-03-15T10:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
цветы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 55 миллионов цветов украсят улицы, площади и скверы Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы."Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.Он также добавил, что к майским праздникам в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов. По словам Бирюкова, с приходом стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая-начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов. Затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит более 1,2 миллиона штук.Отмечается, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. При выборе учитывается не только внешний вид, но и качество ― все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.
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цветы, москва, петр бирюков
10:20 15.03.2022
 

Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВысадка цветов в Москве
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Высадка цветов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 55 миллионов цветов украсят улицы, площади и скверы Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.
"Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
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Он также добавил, что к майским праздникам в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов. По словам Бирюкова, с приходом стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая-начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов. Затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит более 1,2 миллиона штук.
Отмечается, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. При выборе учитывается не только внешний вид, но и качество ― все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЦветыМоскваПетр Бирюков
 
 
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