https://ria.ru/20220315/tsvety-1778202143.html

Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом

Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом - РИА Новости, 15.03.2022

Более 55 млн цветов украсят улицы Москвы весной и летом

Более 55 миллионов цветов украсят улицы, площади и скверы Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:20

2022-03-15T10:20

2022-03-15T10:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

цветы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 55 миллионов цветов украсят улицы, площади и скверы Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы."Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.Он также добавил, что к майским праздникам в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов. По словам Бирюкова, с приходом стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая-начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов. Затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит более 1,2 миллиона штук.Отмечается, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. При выборе учитывается не только внешний вид, но и качество ― все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.

https://realty.ria.ru/20220314/blagoustroystvo-1778006430.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

цветы, москва, петр бирюков