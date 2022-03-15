https://ria.ru/20220315/tochka-u-1778354681.html
Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У"
Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У" - РИА Новости, 16.03.2022
Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У"
По меньшей мере четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате применения украинскими войсками комплекса "Точка-У" в Макеевке в ДНР, говорится в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T22:43
2022-03-15T22:43
2022-03-16T01:53
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате применения украинскими войсками комплекса "Точка-У" в Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительной информации, в результате применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Макеевке 4 пострадавших, один из них ребенок", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
22:43 15.03.2022 (обновлено: 01:53 16.03.2022)
Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У"
ДНР в СЦКК: четыре человека пострадали после применения ВСУ комплекса "Точка-У" в Макеевке