https://ria.ru/20220315/tochka-u-1778354681.html

Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У"

Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У" - РИА Новости, 16.03.2022

Четыре человека пострадали в ДНР после применения ВСУ комплекса "Точка-У"

По меньшей мере четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате применения украинскими войсками комплекса "Точка-У" в Макеевке в ДНР, говорится в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T22:43

2022-03-15T22:43

2022-03-16T01:53

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луганская народная республика

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вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате применения украинскими войсками комплекса "Точка-У" в Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительной информации, в результате применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Макеевке 4 пострадавших, один из них ребенок", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у