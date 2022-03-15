https://ria.ru/20220315/tochka-u-1778321481.html

В ДНР перехватили больше 15 "Точек-У" с начала обострения ситуации

В ДНР перехватили больше 15 "Точек-У" с начала обострения ситуации - РИА Новости, 15.03.2022

В ДНР перехватили больше 15 "Точек-У" с начала обострения ситуации

Вооруженные силы ДНР перехватили более 15 ракет "Точка-У" в Донецке с начала обострения ситуации на Украине, следует из сообщения штаба территориальной обороны... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:26

2022-03-15T18:26

2022-03-15T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР перехватили более 15 ракет "Точка-У" в Донецке с начала обострения ситуации на Украине, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."В Донецке перехватили уже более 15 таких ракет с начала обострения", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины