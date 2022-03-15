https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778325759.html

Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники

Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники - РИА Новости, 16.03.2022

Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники

Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T18:46

2022-03-15T18:46

2022-03-16T01:51

в мире

вооруженные силы рф

россия

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов", - сказал Мизинцев.Он добавил, что Украина игнорирует желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России. Все попытки блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778303068.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр