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Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778325759.html
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники - РИА Новости, 16.03.2022
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники
Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T18:46
2022-03-16T01:51
в мире
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов", - сказал Мизинцев.Он добавил, что Украина игнорирует желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России. Все попытки блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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россия
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в мире, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
18:46 15.03.2022 (обновлено: 01:51 16.03.2022)
 
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники

Минобороны: Украина использовала "режим тишины" для активного перемещения военной техники

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов", - сказал Мизинцев.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Он добавил, что Украина игнорирует желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России. Все попытки блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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