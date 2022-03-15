https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778325759.html
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники - РИА Новости, 16.03.2022
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники
Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T18:46
2022-03-15T18:46
2022-03-16T01:51
в мире
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украина в очередной раз использовала режим прекращения огня для активного перемещения военной техники и восстановления её боеспособности, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов", - сказал Мизинцев.Он добавил, что Украина игнорирует желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России. Все попытки блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778303068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
18:46 15.03.2022 (обновлено: 01:51 16.03.2022)
Украина использовала "режим тишины" для перемещения военной техники
Минобороны: Украина использовала "режим тишины" для активного перемещения военной техники