https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778242321.html

Опубликовано видео с брошенной украинской техникой в Херсонской области

Опубликовано видео с брошенной украинской техникой в Херсонской области - РИА Новости, 15.03.2022

Опубликовано видео с брошенной украинской техникой в Херсонской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтоженной техникой украинских войск в Херсонской области. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:16

2022-03-15T13:16

2022-03-15T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

игорь конашенков

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтоженной техникой украинских войск в Херсонской области.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.На видеозаписи заметны как скопления приведенной в негодность бронетехники, так и разбросанные на дорогах детали – искореженные рамы, колеса, гусеницы. Брошенные бронемашины, установки реактивных систем залпового огня и грузовики оставлены как в населенных пунктах, так и на дорогах. Часть показанной на видео украинской техники сгорела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/video-1777988262.html

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херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Брошенная и уничтоженная техника ВСУ в Херсонской области. Видео Минобороны России Минобороны России показало видео с брошенной и уничтоженной техникой украинских войск в Херсонской области. 2022-03-15T13:16 true PT1M15S

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Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф