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Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220315/stroyoborudovanie-1778319266.html
Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье
Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2022
Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье
Немецкий производитель строительного оборудования PERI не намерен останавливать свое производство в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:16
2022-03-15T18:16
новости подмосковья
экономика
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Немецкий производитель строительного оборудования PERI не намерен останавливать свое производство в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области со ссылкой на заявление компании.Компания "PERI Россия" имеет собственный завод по производству строительных лесов и опалубки в Ногинске, а также активно сотрудничает с российскими партнерами в рамках контрактного производства. Компания планирует выполнить все контракты, по которым у предприятия есть открытые обязательства, в полном объеме и в срок.Как отметили в региональном Мининвесте, ведомство поддерживает все работающие в регионе предприятия и готово оперативно искать решения в случае возникновения каких-либо трудностей. В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг ситуации в производстве, а также в сфере реализации инвестпроектов. Специалисты ведомства ежедневно встречаются с инвесторами и предпринимателями, чтобы выявить возникающие проблемы и разработать необходимые решения.
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экономика, ногинск, московская область (подмосковье)
18:16 15.03.2022
 

Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСтроительные леса
Строительные леса - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Строительные леса
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Немецкий производитель строительного оборудования PERI не намерен останавливать свое производство в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области со ссылкой на заявление компании.
Компания "PERI Россия" имеет собственный завод по производству строительных лесов и опалубки в Ногинске, а также активно сотрудничает с российскими партнерами в рамках контрактного производства. Компания планирует выполнить все контракты, по которым у предприятия есть открытые обязательства, в полном объеме и в срок.
Как отметили в региональном Мининвесте, ведомство поддерживает все работающие в регионе предприятия и готово оперативно искать решения в случае возникновения каких-либо трудностей. В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг ситуации в производстве, а также в сфере реализации инвестпроектов. Специалисты ведомства ежедневно встречаются с инвесторами и предпринимателями, чтобы выявить возникающие проблемы и разработать необходимые решения.
Сотрудник одного из складов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 19:58Новости Подмосковья
На складах Подмосковья есть все жизненно необходимые товары
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаНогинскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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