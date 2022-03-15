https://ria.ru/20220315/stroyoborudovanie-1778319266.html

Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье

Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2022

Производитель стройоборудования PERI продолжит работу в Подмосковье

Немецкий производитель строительного оборудования PERI не намерен останавливать свое производство в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:16

2022-03-15T18:16

2022-03-15T18:16

новости подмосковья

экономика

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Немецкий производитель строительного оборудования PERI не намерен останавливать свое производство в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области со ссылкой на заявление компании.Компания "PERI Россия" имеет собственный завод по производству строительных лесов и опалубки в Ногинске, а также активно сотрудничает с российскими партнерами в рамках контрактного производства. Компания планирует выполнить все контракты, по которым у предприятия есть открытые обязательства, в полном объеме и в срок.Как отметили в региональном Мининвесте, ведомство поддерживает все работающие в регионе предприятия и готово оперативно искать решения в случае возникновения каких-либо трудностей. В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг ситуации в производстве, а также в сфере реализации инвестпроектов. Специалисты ведомства ежедневно встречаются с инвесторами и предпринимателями, чтобы выявить возникающие проблемы и разработать необходимые решения.

https://ria.ru/20220314/tovary-1778148614.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, ногинск, московская область (подмосковье)