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Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад - РИА Новости, 15.03.2022
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Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад
Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад - РИА Новости, 15.03.2022
Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад
В Москве завершается бетонирование плиты дорожного полотна одной из самых длинных эстакад города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:32
2022-03-15T11:32
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москва
сергей собянин
андрей бочкарев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. В Москве завершается бетонирование плиты дорожного полотна одной из самых длинных эстакад города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Мы завершаем бетонирование плиты дорожного полотна эстакады в районе Алтуфьевского шоссе на северном отрезке Московского скоростного диаметра. Строители приступают к сооружению насыпи за крайней опорой эстакады на съезде в сторону Ярославского шоссе, продолжается установка пролетного строения эстакады в проектное положение в районе Дмитровского шоссе", - отметил заммэра.Он добавил, что эстакада длиной 2,4 километра протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересекая участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД. Она станет одной из самых длинных в Москве.Всего на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется построить дороги протяженностью 22,6 километра. Проект, в том числе, предусматривает возведение трех эстакад основного хода и двух эстакад съезда, реконструкцию моста через Яузу и строительство трех мостов через Лихоборку.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
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москва, сергей собянин, андрей бочкарев
11:32 15.03.2022
 

Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. В Москве завершается бетонирование плиты дорожного полотна одной из самых длинных эстакад города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Мы завершаем бетонирование плиты дорожного полотна эстакады в районе Алтуфьевского шоссе на северном отрезке Московского скоростного диаметра. Строители приступают к сооружению насыпи за крайней опорой эстакады на съезде в сторону Ярославского шоссе, продолжается установка пролетного строения эстакады в проектное положение в районе Дмитровского шоссе", - отметил заммэра.
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Он добавил, что эстакада длиной 2,4 километра протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересекая участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД. Она станет одной из самых длинных в Москве.
Всего на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется построить дороги протяженностью 22,6 километра. Проект, в том числе, предусматривает возведение трех эстакад основного хода и двух эстакад съезда, реконструкцию моста через Яузу и строительство трех мостов через Лихоборку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинАндрей Бочкарев
 
 
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