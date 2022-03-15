https://ria.ru/20220315/stroyka-1778217212.html

Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад

Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад - РИА Новости, 15.03.2022

Бочкарев: в Москве завершается бетонирование одной из самых длинных эстакад

В Москве завершается бетонирование плиты дорожного полотна одной из самых длинных эстакад города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:32

2022-03-15T11:32

2022-03-15T11:32

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москва

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андрей бочкарев

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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. В Москве завершается бетонирование плиты дорожного полотна одной из самых длинных эстакад города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Мы завершаем бетонирование плиты дорожного полотна эстакады в районе Алтуфьевского шоссе на северном отрезке Московского скоростного диаметра. Строители приступают к сооружению насыпи за крайней опорой эстакады на съезде в сторону Ярославского шоссе, продолжается установка пролетного строения эстакады в проектное положение в районе Дмитровского шоссе", - отметил заммэра.Он добавил, что эстакада длиной 2,4 километра протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересекая участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД. Она станет одной из самых длинных в Москве.Всего на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется построить дороги протяженностью 22,6 километра. Проект, в том числе, предусматривает возведение трех эстакад основного хода и двух эстакад съезда, реконструкцию моста через Яузу и строительство трех мостов через Лихоборку.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.

https://ria.ru/20220315/zaselenie-1778201016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, андрей бочкарев