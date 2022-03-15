https://ria.ru/20220315/ssha-1778314649.html

Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД

Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД - РИА Новости, 15.03.2022

Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД

Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:56

2022-03-15T17:56

2022-03-15T17:56

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД РФ о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц."При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html

сша

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)