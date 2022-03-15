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Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД - РИА Новости, 15.03.2022
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД
Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:56
2022-03-15T17:56
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД РФ о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц."При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:56 15.03.2022
 
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД

МИД: Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США при необходимости

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД РФ о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц.
"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 13:05
Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными
 
В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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