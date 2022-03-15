https://ria.ru/20220315/ssha-1778314649.html
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД - РИА Новости, 15.03.2022
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД
Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:56
2022-03-15T17:56
2022-03-15T17:56
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД РФ о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц."При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c9f4d8c63ead679b81b0613ccdeb535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД
МИД: Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США при необходимости