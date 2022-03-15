https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778352268.html

День 20-й: ВС взяли под контроль Херсонскую область, продолжение диалога

День 20-й: ВС взяли под контроль Херсонскую область, продолжение диалога - РИА Новости, 16.03.2022

День 20-й: ВС взяли под контроль Херсонскую область, продолжение диалога

Вооруженные силы РФ на 20-й день после начала операции на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область, представители Москвы и Киева продолжили переговоры. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T22:09

2022-03-15T22:09

2022-03-16T01:53

россия

вооруженные силы рф

нато

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

херсонская область

алексей арестович

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на 20-й день после начала операции на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область, представители Москвы и Киева продолжили переговоры.О взятии под контроль Херсонской области сообщило Министерство обороны России, отметив также, что был захвачен опорный пункт иностранных наемников в районе Гута-Межигорская.Кроме того, МО РФ отчиталось об уничтоженной военной технике: с начала проведения операции - 156 беспилотников, 1306 танков и другой бронетехники.Ведомство отметило, что установленный режим тишины для гуманитарных коридоров Украина снова использовала для перемещения военной техники и ее восстановления. По данным МО РФ, в заложниках у украинских силовиков находятся 7070 граждан из 22 иностранных государств, а также экипажи 70 иностранных судов.После вчерашнего взрыва ракеты "Точка-У", в результате которого в Донецке погибли 20 человек и пострадали еще несколько десятков, продолжаются обстрелы Донбасса - под огнем Донецк, Гольмовский, Фрунзе, железнодорожный вокзал в Ясиноватой и другие населенные пункты.Из опасных зон Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, Россия эвакуировала около 260 тысяч человек, в том числе 56 тысяч детей.ПереговорыВ понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, но на этот раз он прошел в формате видеоконференции. В переговорах была взята пауза, и они продолжились уже 15 марта.Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае.При этом замглавы офиса Зеленского заявил, что переговоры между РФ и Украиной стали более конструктивны, обсуждается будущее соглашение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не хотят делать прогнозы, а ждут результатов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным.НАТОНа текущей неделе пройдет встреча глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, где примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.А уже на 24 марта созван внеочередной саммит альянса в связи с ситуацией на Украине. О возможном участии Зеленского пока не сообщалось, однако украинский президент заявил, что Украина услышала, что не войдет в НАТО, надо это признать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, вооруженные силы рф, нато, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, херсонская область , алексей арестович , алексей резников, владимир зеленский