https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778192787.html

Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил Басурин

Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил Басурин - РИА Новости, 15.03.2022

Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил Басурин

Спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:08

2022-03-15T09:08

2022-03-15T09:24

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, началась зачистка отдельных его районов. В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/naemniki-1778189221.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии