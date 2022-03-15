https://ria.ru/20220315/soyuzmultfilm-1778218138.html

Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"

Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие" - РИА Новости, 15.03.2022

Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"

"Союзмультфильм" и "Централ Партнершип" выпустили трейлер анимационной ленты "Суворов: Великое путешествие", сообщают пресс-службы компаний. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:07

2022-03-15T12:07

2022-03-15T12:07

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Союзмультфильм" и "Централ Партнершип" выпустили трейлер анимационной ленты "Суворов: Великое путешествие", сообщают пресс-службы компаний.Также была анонсирована новая дата кинотеатрального релиза картины — 1 мая 2022 года.Мультфильм выполнен в технике 3D и рассчитан на семейный просмотр. В нем рассказывается о 16-летнем Грише. Он попадает на службу в полк Суворова во время Швейцарского похода русской армии. "На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии", — рассказывают в "Союзмультфильме".Персонажей озвучили звезды российского кино и эстрады. Константин Хабенский, например, подарил свой голос Александру Суворову, а Филипп Киркоров — главному антагонисту, генералу Францу фон Вейротеру. Также над озвучанием работали Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына) и другие.Картина выходит в прокат при поддержке Минкультуры и Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, союзмультфильм, централ партнершип