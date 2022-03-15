https://ria.ru/20220315/soyuzmultfilm-1778218138.html
Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие" - РИА Новости, 15.03.2022
Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
"Союзмультфильм" и "Централ Партнершип" выпустили трейлер анимационной ленты "Суворов: Великое путешествие", сообщают пресс-службы компаний. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:07
2022-03-15T12:07
2022-03-15T12:07
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союзмультфильм
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Союзмультфильм" и "Централ Партнершип" выпустили трейлер анимационной ленты "Суворов: Великое путешествие", сообщают пресс-службы компаний.Также была анонсирована новая дата кинотеатрального релиза картины — 1 мая 2022 года.Мультфильм выполнен в технике 3D и рассчитан на семейный просмотр. В нем рассказывается о 16-летнем Грише. Он попадает на службу в полк Суворова во время Швейцарского похода русской армии. "На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии", — рассказывают в "Союзмультфильме".Персонажей озвучили звезды российского кино и эстрады. Константин Хабенский, например, подарил свой голос Александру Суворову, а Филипп Киркоров — главному антагонисту, генералу Францу фон Вейротеру. Также над озвучанием работали Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына) и другие.Картина выходит в прокат при поддержке Минкультуры и Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, союзмультфильм, централ партнершип
Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
"Союзмультфильм" представил трейлер анимационной ленты "Суворов: Великое путешествие"
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Союзмультфильм" и "Централ Партнершип" выпустили трейлер анимационной ленты "Суворов: Великое путешествие", сообщают пресс-службы компаний.
Также была анонсирована новая дата кинотеатрального релиза картины — 1 мая 2022 года.
Мультфильм выполнен в технике 3D и рассчитан на семейный просмотр. В нем рассказывается о 16-летнем Грише. Он попадает на службу в полк Суворова во время Швейцарского похода русской армии.
"На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии", — рассказывают в "Союзмультфильме".
Персонажей озвучили звезды российского кино и эстрады. Константин Хабенский, например, подарил свой голос Александру Суворову, а Филипп Киркоров — главному антагонисту, генералу Францу фон Вейротеру. Также над озвучанием работали Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына) и другие.
"Суворов: Великое путешествие" – первый большой кинотеатральный релиз "Союзмультфильма", в котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет", — говорит Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии.
Картина выходит в прокат при поддержке Минкультуры и Минобороны РФ.