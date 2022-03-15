https://ria.ru/20220315/sotsseti-1778182630.html

Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт

Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт - РИА Новости, 15.03.2022

Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт

Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T05:40

2022-03-15T05:40

2022-03-15T05:41

общество

технологии

китай

facebook

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.Она добавила, что в Китае "после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента".При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и "ВКонтакте" после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности."Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram", - отметила Пешкова."Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20220315/yuar-1778179441.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, китай, facebook, россия