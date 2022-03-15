https://ria.ru/20220315/sotsseti-1778182630.html
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт - РИА Новости, 15.03.2022
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт
Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T05:40
2022-03-15T05:40
2022-03-15T05:41
общество
технологии
китай
facebook
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.Она добавила, что в Китае "после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента".При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и "ВКонтакте" после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности."Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram", - отметила Пешкова."Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20220315/yuar-1778179441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, китай, facebook, россия
05:40 15.03.2022 (обновлено: 05:41 15.03.2022)
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт
Эксперт Пешкова: блокировка Facebook может поспособствовать развитию национальных соцсетей
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.
"В перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей. IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей", - сказала Пешкова.
Она добавила, что в Китае
"после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента".
При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram
и "ВКонтакте" после закрытия доступа к Instagram и Facebook
все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности.
"Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram", - отметила Пешкова.
"Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке", - заключила эксперт.