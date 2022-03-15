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Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт - РИА Новости, 15.03.2022
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Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт - РИА Новости, 15.03.2022
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт
Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T05:40
2022-03-15T05:41
общество
технологии
китай
facebook
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.Она добавила, что в Китае "после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента".При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и "ВКонтакте" после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности."Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram", - отметила Пешкова."Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке", - заключила эксперт.
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общество, технологии, китай, facebook, россия
05:40 15.03.2022 (обновлено: 05:41 15.03.2022)
 
Россию ждет китайский вариант развития соцсетей, заявила эксперт

Эксперт Пешкова: блокировка Facebook может поспособствовать развитию национальных соцсетей

© AP Photo / Andy WongЛоготипы социальных сетей
Логотипы социальных сетей - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Andy Wong
Логотипы социальных сетей
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.
"В перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей. IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей", - сказала Пешкова.
Она добавила, что в Китае "после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента".
При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и "ВКонтакте" после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности.
"Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram", - отметила Пешкова.
"Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке", - заключила эксперт.
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