Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами, перевод самолетов в госреестр РФ даст возможность самим следить за поддержанием летной годности вместо иностранных регуляторов, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановлении действия межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолётами, которое действует с 1999 года. Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолётов в госреестре Российской Федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.
МИД РФ, согласно распоряжению, должен направить бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия соглашения.
"Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолётов. Перевод самолётов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", - отмечается в документе.