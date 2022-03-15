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Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами - РИА Новости, 15.03.2022
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Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами - РИА Новости, 15.03.2022
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами, перевод самолетов в госреестр РФ даст... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:58
2022-03-15T17:58
санкции в отношении россии
экономика
михаил мишустин
россия
бермуды
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
правительство рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами, перевод самолетов в госреестр РФ даст возможность самим следить за поддержанием летной годности вместо иностранных регуляторов, сообщили в пресс-службе кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановлении действия межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолётами, которое действует с 1999 года. Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолётов в госреестре Российской Федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.МИД РФ, согласно распоряжению, должен направить бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия соглашения."Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолётов. Перевод самолётов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", - отмечается в документе.
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санкции в отношении россии, экономика, михаил мишустин, россия, бермуды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, правительство рф
17:58 15.03.2022
 
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами, перевод самолетов в госреестр РФ даст возможность самим следить за поддержанием летной годности вместо иностранных регуляторов, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановлении действия межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолётами, которое действует с 1999 года. Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолётов в госреестре Российской Федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Пассажирские авиалайнеры - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 05:11
Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний
МИД РФ, согласно распоряжению, должен направить бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия соглашения.
"Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолётов. Перевод самолётов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", - отмечается в документе.
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаМихаил МишустинРоссияБермудыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В миреПравительство РФ
 
 
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