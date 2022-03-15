https://ria.ru/20220315/soglashenie-1778314906.html

Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами - РИА Новости, 15.03.2022

Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами, перевод самолетов в госреестр РФ даст... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:58

2022-03-15T17:58

2022-03-15T17:58

санкции в отношении россии

экономика

михаил мишустин

россия

бермуды

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

правительство рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами, перевод самолетов в госреестр РФ даст возможность самим следить за поддержанием летной годности вместо иностранных регуляторов, сообщили в пресс-службе кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановлении действия межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолётами, которое действует с 1999 года. Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолётов в госреестре Российской Федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.МИД РФ, согласно распоряжению, должен направить бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия соглашения."Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолётов. Перевод самолётов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220313/sertifikaty-1777893442.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, экономика, михаил мишустин, россия, бермуды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, правительство рф