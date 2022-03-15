Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/soglashenie-1778177997.html
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией - РИА Новости, 15.03.2022
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T01:13
2022-03-15T09:25
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_0:42:3022:1742_1920x0_80_0_0_c54e033badae8945f9b7aec42aa8fd6a.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220314/kadyrov-1777972079.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c4eab961cc1a161ca912e13437f028b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
01:13 15.03.2022 (обновлено: 09:25 15.03.2022)
 
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", — сказал советник в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.

Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 00:03
Кадыров пригрозил "постучать в двери" Арестовича
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала