01:13 15.03.2022 (обновлено: 09:25 15.03.2022)
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией
Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели
Солдаты ВСУ под Киевом
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.
"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", — сказал советник в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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