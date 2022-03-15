https://ria.ru/20220315/soglashenie-1778177997.html

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией - РИА Новости, 15.03.2022

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T01:13

2022-03-15T01:13

2022-03-15T09:25

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россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220314/kadyrov-1777972079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия