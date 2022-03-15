https://ria.ru/20220315/sochi-1778261812.html
В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник
В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник - РИА Новости, 15.03.2022
В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник
Спасатели эвакуировали туриста, который во время полета на параплане упал с северного склона горы Каменный столб, сообщила пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:20
2022-03-15T15:20
2022-03-15T15:21
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СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туриста, который во время полета на параплане упал с северного склона горы Каменный столб, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в Сочи во вторник.По информации ведомства, в понедельник после падения туристу удалось связаться со спасателями и сообщить, что он находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Мужчину нашли с помощью вертолета Ка-32."Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса ("Роза Хутор" – прим.ред.) полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", – говорится в сообщении.Как проинформировали РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, падение было настолько сильным, что мужчину полностью завалило снегом, а лыжи спасатели так и не нашли. Турист из Пскова получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму. Его передали врачам скорой помощи.
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи, краснодарский край
15:20 15.03.2022 (обновлено: 15:21 15.03.2022)
В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник
Спасатели эвакуировали туриста, упавшего на параплане с горы в Сочи
СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туриста, который во время полета на параплане упал с северного склона горы Каменный столб, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в Сочи во вторник.
По информации ведомства, в понедельник после падения туристу удалось связаться со спасателями и сообщить, что он находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Мужчину нашли с помощью вертолета Ка-32.
"Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса ("Роза Хутор" – прим.ред.) полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", – говорится в сообщении.
Как проинформировали РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, падение было настолько сильным, что мужчину полностью завалило снегом, а лыжи спасатели так и не нашли. Турист из Пскова получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму. Его передали врачам скорой помощи.