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В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник

В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник - РИА Новости, 15.03.2022

В Сочи турист на параплане упал с горы и сломал позвоночник

Спасатели эвакуировали туриста, который во время полета на параплане упал с северного склона горы Каменный столб, сообщила пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:20

2022-03-15T15:20

2022-03-15T15:21

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СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туриста, который во время полета на параплане упал с северного склона горы Каменный столб, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в Сочи во вторник.По информации ведомства, в понедельник после падения туристу удалось связаться со спасателями и сообщить, что он находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Мужчину нашли с помощью вертолета Ка-32."Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса ("Роза Хутор" – прим.ред.) полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", – говорится в сообщении.Как проинформировали РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, падение было настолько сильным, что мужчину полностью завалило снегом, а лыжи спасатели так и не нашли. Турист из Пскова получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму. Его передали врачам скорой помощи.

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Лана Баева

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