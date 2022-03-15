https://ria.ru/20220315/shreder-1778290318.html
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера - РИА Новости, 15.03.2022
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:17
2022-03-15T16:17
2022-03-15T16:17
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild.Шрёдер, который был канцлером в 1998-2005 годах, строил свою политическую карьеру в Ганновере в 1990 годы, в частности, он был премьер-министром Нижней Саксонии, столицей которой является Ганновер.По данным Bild, Шрёдер написал письмо мэру Ганновера Белиту Онаю. "Я получил ваше письмо от 11 марта 2022 года. Поэтому (городской) совет может отозвать мое почетное гражданство", - говорится в письме.Шрёдер опубликовал письмо на своей страничке LinkedIn, но удалил его несколько минут спустя, пишет Bild.
https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ганновер, германия, герхард шредер
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера
Экс-канцлер ФРГ Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера