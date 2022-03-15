Рейтинг@Mail.ru
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/shreder-1778290318.html
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера - РИА Новости, 15.03.2022
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:17
2022-03-15T16:17
в мире
ганновер
германия
герхард шредер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/41/1555354189_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_3cebaddb7e510d156549c5184ad7de4b.jpg
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild.Шрёдер, который был канцлером в 1998-2005 годах, строил свою политическую карьеру в Ганновере в 1990 годы, в частности, он был премьер-министром Нижней Саксонии, столицей которой является Ганновер.По данным Bild, Шрёдер написал письмо мэру Ганновера Белиту Онаю. "Я получил ваше письмо от 11 марта 2022 года. Поэтому (городской) совет может отозвать мое почетное гражданство", - говорится в письме.Шрёдер опубликовал письмо на своей страничке LinkedIn, но удалил его несколько минут спустя, пишет Bild.
https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html
https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html
ганновер
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/41/1555354189_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_a0307c9161e3ab4856fee0e6531ab07b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ганновер, германия, герхард шредер
16:17 15.03.2022
 
Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера

Экс-канцлер ФРГ Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-канцлер ФРГ Герхард Шредер
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild.
Шрёдер, который был канцлером в 1998-2005 годах, строил свою политическую карьеру в Ганновере в 1990 годы, в частности, он был премьер-министром Нижней Саксонии, столицей которой является Ганновер.
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией
По данным Bild, Шрёдер написал письмо мэру Ганновера Белиту Онаю. "Я получил ваше письмо от 11 марта 2022 года. Поэтому (городской) совет может отозвать мое почетное гражданство", - говорится в письме.
Шрёдер опубликовал письмо на своей страничке LinkedIn, но удалил его несколько минут спустя, пишет Bild.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:44
В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности
 
В миреГанноверГерманияГерхард Шредер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала