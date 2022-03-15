https://ria.ru/20220315/shreder-1778290318.html

Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера

Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера - РИА Новости, 15.03.2022

Шредер отказался от почетного гражданства Ганновера

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:17

2022-03-15T16:17

2022-03-15T16:17

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германия

герхард шредер

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от почетного гражданства города Ганновер, сообщает издание Bild.Шрёдер, который был канцлером в 1998-2005 годах, строил свою политическую карьеру в Ганновере в 1990 годы, в частности, он был премьер-министром Нижней Саксонии, столицей которой является Ганновер.По данным Bild, Шрёдер написал письмо мэру Ганновера Белиту Онаю. "Я получил ваше письмо от 11 марта 2022 года. Поэтому (городской) совет может отозвать мое почетное гражданство", - говорится в письме.Шрёдер опубликовал письмо на своей страничке LinkedIn, но удалил его несколько минут спустя, пишет Bild.

https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html

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Севастиан Котов

в мире, ганновер, германия, герхард шредер