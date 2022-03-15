19:03 15.03.2022 (обновлено: 20:42 15.03.2022)
Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян, заявил МИД
МИД: выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан
Здание Совета Европы в Страсбурге
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан, заявили в Министерстве иностранных дел.
"В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство", — отметили в ведомстве.
В МИД указали, что государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в организации, последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики. При этом 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.
"В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации", — говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России "лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг".
В заявлении также указывается, что Россия готова сотрудничать со странами, которые остаются в Совете Европы.
В ведомстве заверили, что Россия будет выполнять уже принятые постановления Европейского Суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции".
В МИД напомнили, что остаются участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН.