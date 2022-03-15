https://ria.ru/20220315/se-1778329554.html

Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян, заявил МИД

Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян, заявил МИД - РИА Новости, 15.03.2022

Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян, заявил МИД

Выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:03

2022-03-15T19:03

2022-03-15T20:42

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан, заявили в Министерстве иностранных дел."В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство", — отметили в ведомстве.В МИД указали, что государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в организации, последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики. При этом 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы."В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации", — говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России "лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг".В заявлении также указывается, что Россия готова сотрудничать со странами, которые остаются в Совете Европы.В ведомстве заверили, что Россия будет выполнять уже принятые постановления Европейского Суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции".В МИД напомнили, что остаются участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН.

https://ria.ru/20220315/prava-1778327245.html

https://ria.ru/20220315/sovet-1778325157.html

https://ria.ru/20220315/se-1778242207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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