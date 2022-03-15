https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778348385.html
ЕС запретил импорт определенных российских изделий из железа и стали
ЕС запретил импорт определенных российских изделий из железа и стали - РИА Новости, 15.03.2022
ЕС запретил импорт определенных российских изделий из железа и стали
Евросоюз запретил закупки определенных российских товаров из железа и стали, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:21
2022-03-15T21:21
2022-03-15T21:21
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз запретил закупки определенных российских товаров из железа и стали, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено импортировать в союз прямо или косвенно изделия из железа и стали, перечисленные в приложении XVII, если они происходят из России или были экспортированы из России", - говорится в нем.Запрет вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия
ЕС запретил импорт определенных российских изделий из железа и стали
Евросоюз запретил импорт определенных российских изделий из железа и стали