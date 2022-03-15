20:42 15.03.2022 (обновлено: 23:18 15.03.2022)
Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена
Белый дом: руководство США не будет затронуто ответными санкциями России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"В первую очередь я отмечу, что Байден-младший, они могли подвергнуть санкциям его отца", — сказала Псаки на брифинге.
Как заявила Псаки, никто из списка не планировал поездок в Россию с туристическими целями, не обладает банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ. "Так что мы будем продвигаться вперед", — сказала она.
Внешнеполитическое ведомство России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц стоп-лист из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.