https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html

Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена

Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена - РИА Новости, 15.03.2022

Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена

Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:42

2022-03-15T20:42

2022-03-15T23:18

россия

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Как заявила Псаки, никто из списка не планировал поездок в Россию с туристическими целями, не обладает банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ. "Так что мы будем продвигаться вперед", — сказала она.Внешнеполитическое ведомство России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц стоп-лист из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.

https://ria.ru/20220315/bayden-1778344060.html

россия

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, джо байден, сша