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Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена - РИА Новости, 15.03.2022
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Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена
Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена - РИА Новости, 15.03.2022
Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:42
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россия
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Как заявила Псаки, никто из списка не планировал поездок в Россию с туристическими целями, не обладает банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ. "Так что мы будем продвигаться вперед", — сказала она.Внешнеполитическое ведомство России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц стоп-лист из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
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россия, в мире, джо байден, сша
20:42 15.03.2022 (обновлено: 23:18 15.03.2022)
 
Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена

Белый дом: руководство США не будет затронуто ответными санкциями России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"В первую очередь я отмечу, что Байден-младший, они могли подвергнуть санкциям его отца", — сказала Псаки на брифинге.

Как заявила Псаки, никто из списка не планировал поездок в Россию с туристическими целями, не обладает банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ. "Так что мы будем продвигаться вперед", — сказала она.
Внешнеполитическое ведомство России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц стоп-лист из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
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