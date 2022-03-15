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США ввели повторные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
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США ввели повторные санкции против Лукашенко
США ввели повторные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
США ввели повторные санкции против Лукашенко
Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:38
2022-03-15T19:38
александр лукашенко
в мире
сша
министерство финансов сша
белоруссия
санкции
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.Как отмечается в документе, ведомство повторно "внесло Лукашенко в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Белоруссии". Также Минфин утверждает, что Лукашенко является "главой коррумпированного правительства Белоруссии".Под рестрикции американского Минфина попала и супруга белорусского лидера - Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения также затронули их сыновей Виктора и Дмитрия.Согласно заявлению Блинкена, визовые санкции США вводятся также "в отношении 25 физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии". Их имена и фамилии при этом не приводятся.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778303709.html
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александр лукашенко, в мире, сша, министерство финансов сша, белоруссия, санкции
19:38 15.03.2022
 
США ввели повторные санкции против Лукашенко

Минфин США ввел повторные санкции против Лукашенко за "причастность к коррупции"

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.
Как отмечается в документе, ведомство повторно "внесло Лукашенко в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Белоруссии". Также Минфин утверждает, что Лукашенко является "главой коррумпированного правительства Белоруссии".
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:15
Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США
Под рестрикции американского Минфина попала и супруга белорусского лидера - Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения также затронули их сыновей Виктора и Дмитрия.
Согласно заявлению Блинкена, визовые санкции США вводятся также "в отношении 25 физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии". Их имена и фамилии при этом не приводятся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 14:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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