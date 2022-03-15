https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778334794.html

США ввели повторные санкции против Лукашенко

США ввели повторные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022

США ввели повторные санкции против Лукашенко

Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:38

2022-03-15T19:38

2022-03-15T19:38

александр лукашенко

в мире

сша

министерство финансов сша

белоруссия

санкции

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.Как отмечается в документе, ведомство повторно "внесло Лукашенко в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Белоруссии". Также Минфин утверждает, что Лукашенко является "главой коррумпированного правительства Белоруссии".Под рестрикции американского Минфина попала и супруга белорусского лидера - Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения также затронули их сыновей Виктора и Дмитрия.Согласно заявлению Блинкена, визовые санкции США вводятся также "в отношении 25 физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии". Их имена и фамилии при этом не приводятся.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778303709.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778267092.html

сша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, в мире, сша, министерство финансов сша, белоруссия, санкции