https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778334794.html
США ввели повторные санкции против Лукашенко
США ввели повторные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
США ввели повторные санкции против Лукашенко
Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:38
2022-03-15T19:38
2022-03-15T19:38
александр лукашенко
в мире
сша
министерство финансов сша
белоруссия
санкции
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.Как отмечается в документе, ведомство повторно "внесло Лукашенко в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Белоруссии". Также Минфин утверждает, что Лукашенко является "главой коррумпированного правительства Белоруссии".Под рестрикции американского Минфина попала и супруга белорусского лидера - Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения также затронули их сыновей Виктора и Дмитрия.Согласно заявлению Блинкена, визовые санкции США вводятся также "в отношении 25 физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии". Их имена и фамилии при этом не приводятся.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778303709.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, сша, министерство финансов сша, белоруссия, санкции
США ввели повторные санкции против Лукашенко
Минфин США ввел повторные санкции против Лукашенко за "причастность к коррупции"