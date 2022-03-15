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Под ответные санкции России против США попали 13 человек - РИА Новости, 15.03.2022
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Под ответные санкции России против США попали 13 человек
Под ответные санкции России против США попали 13 человек - РИА Новости, 15.03.2022
Под ответные санкции России против США попали 13 человек
Министерство иностранных дел России сообщило, что под ответные санкции против США попали 13 американских граждан. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:11
2022-03-15T18:11
в мире
хиллари клинтон
марк милли
сша
санкции
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России сообщило, что под ответные санкции против США попали 13 американских граждан.Как сообщило ведомство, российские персональные санкции были введены с 15 марта в ответ на серию "беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации".В список граждан США, попавших в российский "стоп-лист", попали: президент США Джозеф Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.Кроме того, в "стоп-лист" также включены: помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден.Также в список вошли: бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html
https://ria.ru/20220315/ssha-1778314649.html
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в мире, хиллари клинтон, марк милли, сша, санкции, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, ллойд остин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), дженнифер псаки, далип сингх, саманта пауэр, хантер байден, джо байден, джейк салливан
18:11 15.03.2022
 
Под ответные санкции России против США попали 13 человек

Под санкции России против США попали Байден, Блинкен, Остин, Милли, Салливан, Псаки, Бернс

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России сообщило, что под ответные санкции против США попали 13 американских граждан.
Как сообщило ведомство, российские персональные санкции были введены с 15 марта в ответ на серию "беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации".
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 16:54
Правительство подготовило план реагирования на санкции
В список граждан США, попавших в российский "стоп-лист", попали: президент США Джозеф Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Кроме того, в "стоп-лист" также включены: помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден.
Также в список вошли: бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:56
Россия не отказывается от поддержания официальных связей с США, заявил МИД
 
В миреХиллари КлинтонМарк МиллиСШАСанкцииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони БлинкенЛлойд ОстинУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дженнифер ПсакиДалип СингхСаманта ПауэрХантер БайденДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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