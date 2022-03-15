https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778318088.html

Под ответные санкции России против США попали 13 человек

Под ответные санкции России против США попали 13 человек - РИА Новости, 15.03.2022

Под ответные санкции России против США попали 13 человек

Министерство иностранных дел России сообщило, что под ответные санкции против США попали 13 американских граждан. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:11

2022-03-15T18:11

2022-03-15T18:11

в мире

хиллари клинтон

марк милли

сша

санкции

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России сообщило, что под ответные санкции против США попали 13 американских граждан.Как сообщило ведомство, российские персональные санкции были введены с 15 марта в ответ на серию "беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации".В список граждан США, попавших в российский "стоп-лист", попали: президент США Джозеф Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.Кроме того, в "стоп-лист" также включены: помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден.Также в список вошли: бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html

https://ria.ru/20220315/ssha-1778314649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, хиллари клинтон, марк милли, сша, санкции, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, ллойд остин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), дженнифер псаки, далип сингх, саманта пауэр, хантер байден, джо байден, джейк салливан