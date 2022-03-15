https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778240289.html

В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном

В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном - РИА Новости, 15.03.2022

В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном

Россия считает, что теперь надо учесть и введенные против нее санкции в контексте иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:06

2022-03-15T13:06

2022-03-15T13:06

в мире

экономика

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

иран

тегеран (город)

дональд трамп

михаил ульянов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия считает, что теперь надо учесть и введенные против нее санкции в контексте иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте продолжения этой сделки, поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание. Это новый аспект, который нельзя оставлять за бортом, который предстоит учитывать. В этом заключается позиция РФ. Она хорошо известна США", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли разделить иранскую ядерную сделку и международные санкции против РФ."Вы знаете, что эта тема, скажем так, непубличная. Мы проблему констатируем, но во всем, что касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), конечно, мы не можем быть абсолютно публичными. Но тема для продолжения разговора есть. Это действительно то, что для нас очень важно", - добавил он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775763930.html

россия

иран

тегеран (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, тегеран (город), дональд трамп, михаил ульянов, нед прайс, дмитрий песков, санкции в отношении россии