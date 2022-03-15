Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778240289.html
В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном
В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном
Россия считает, что теперь надо учесть и введенные против нее санкции в контексте иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:06
2022-03-15T13:06
в мире
экономика
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
иран
тегеран (город)
дональд трамп
михаил ульянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия считает, что теперь надо учесть и введенные против нее санкции в контексте иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте продолжения этой сделки, поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание. Это новый аспект, который нельзя оставлять за бортом, который предстоит учитывать. В этом заключается позиция РФ. Она хорошо известна США", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли разделить иранскую ядерную сделку и международные санкции против РФ."Вы знаете, что эта тема, скажем так, непубличная. Мы проблему констатируем, но во всем, что касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), конечно, мы не можем быть абсолютно публичными. Но тема для продолжения разговора есть. Это действительно то, что для нас очень важно", - добавил он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775763930.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, тегеран (город), дональд трамп, михаил ульянов, нед прайс, дмитрий песков, санкции в отношении россии
13:06 15.03.2022
 
В Кремле призвали учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном

Песков: санкции против России должны учитываться в контексте иранской ядерной сделки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия считает, что теперь надо учесть и введенные против нее санкции в контексте иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте продолжения этой сделки, поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание. Это новый аспект, который нельзя оставлять за бортом, который предстоит учитывать. В этом заключается позиция РФ. Она хорошо известна США", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли разделить иранскую ядерную сделку и международные санкции против РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
12:17
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
"Вы знаете, что эта тема, скажем так, непубличная. Мы проблему констатируем, но во всем, что касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), конечно, мы не можем быть абсолютно публичными. Но тема для продолжения разговора есть. Это действительно то, что для нас очень важно", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
 
В миреЭкономикаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИранТегеран (город)Дональд ТрампМихаил УльяновНед ПрайсДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала