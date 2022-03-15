11:38 15.03.2022 (обновлено: 11:58 15.03.2022)
Евросоюз введет санкции против некоторых россиян за "дезинформацию"
Евросоюз добавит новых фигурантов из России в санкционный список за "дезинформацию"
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Европейский союз в четвертом пакете антироссийских санкций расширит список фигурантов "за дезинформацию", говорится в опубликованном во вторник заявлении Европейской комиссии.
"Также будет новый список лиц, занимающихся дезинформацией", - говорится в документе.
Ранее Евросоюз запретил работу на своей территории RT и Sputnik. Кроме того, в санкционные списки попали известные российские журналисты.
Как ожидается, новые списки будут опубликованы позже во вторник, после чего санкции вступят в силу.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах.
Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.