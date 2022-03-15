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Евросоюз введет санкции против некоторых россиян за "дезинформацию" - РИА Новости, 15.03.2022
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Евросоюз введет санкции против некоторых россиян за "дезинформацию"
Евросоюз введет санкции против некоторых россиян за "дезинформацию" - РИА Новости, 15.03.2022
Евросоюз введет санкции против некоторых россиян за "дезинформацию"
Европейский союз в четвертом пакете антироссийских санкций расширит список фигурантов "за дезинформацию", говорится в опубликованном во вторник заявлении... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:38
2022-03-15T11:58
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
украина
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Европейский союз в четвертом пакете антироссийских санкций расширит список фигурантов "за дезинформацию", говорится в опубликованном во вторник заявлении Европейской комиссии."Также будет новый список лиц, занимающихся дезинформацией", - говорится в документе.Ранее Евросоюз запретил работу на своей территории RT и Sputnik. Кроме того, в санкционные списки попали известные российские журналисты.Как ожидается, новые списки будут опубликованы позже во вторник, после чего санкции вступят в силу.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах.Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778218860.html
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, украина, донбасс
11:38 15.03.2022 (обновлено: 11:58 15.03.2022)
 
Евросоюз введет санкции против некоторых россиян за "дезинформацию"

Евросоюз добавит новых фигурантов из России в санкционный список за "дезинформацию"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Европейский союз в четвертом пакете антироссийских санкций расширит список фигурантов "за дезинформацию", говорится в опубликованном во вторник заявлении Европейской комиссии.
"Также будет новый список лиц, занимающихся дезинформацией", - говорится в документе.
Логотип завода Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши
Ранее Евросоюз запретил работу на своей территории RT и Sputnik. Кроме того, в санкционные списки попали известные российские журналисты.
Как ожидается, новые списки будут опубликованы позже во вторник, после чего санкции вступят в силу.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор
Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:44
В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа
 
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