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ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор - РИА Новости, 15.03.2022
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ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор
ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор - РИА Новости, 15.03.2022
ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор
Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:30
2022-03-15T12:36
экономика
санкции
россия
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций, говорится в сообщении Еврокомиссии."Согласованные меры заключаются в следующем: полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах", — отмечает Еврокомиссия.Так, предполагается "далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС", отмечается в сообщении ЕК.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
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экономика, санкции, россия, евросоюз, еврокомиссия
11:30 15.03.2022 (обновлено: 12:36 15.03.2022)
 
ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор

ЕС вводит новые санкции против России, включая энергетический сектор

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Согласованные меры заключаются в следующем: полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах", — отмечает Еврокомиссия.
Так, предполагается "далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС", отмечается в сообщении ЕК.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
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