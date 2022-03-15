https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778216467.html

ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор

ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор - РИА Новости, 15.03.2022

ЕС запретит новые инвестиции в российский энергетический сектор

Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:30

2022-03-15T11:30

2022-03-15T12:36

экономика

санкции

россия

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введет новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций, говорится в сообщении Еврокомиссии."Согласованные меры заключаются в следующем: полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах", — отмечает Еврокомиссия.Так, предполагается "далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС", отмечается в сообщении ЕК.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, россия, евросоюз, еврокомиссия