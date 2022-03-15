https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778204087.html
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:32
2022-03-15T10:32
2022-03-15T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
экономика
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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Новый пакет санкций будет одобрен сегодня утром. Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение", - сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.Он также отметил, что большая часть финансовой системы РФ будет затронута санкциям. По словам французского министра, также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши из РФ.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика
10:32 15.03.2022 (обновлено: 10:55 15.03.2022)
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России
Глава Минфина Франции: новый пакет санкций ЕС против России будет принят 15 марта