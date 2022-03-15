https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778204087.html

Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России

Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022

Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:32

2022-03-15T10:32

2022-03-15T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

экономика

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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Новый пакет санкций будет одобрен сегодня утром. Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение", - сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.Он также отметил, что большая часть финансовой системы РФ будет затронута санкциям. По словам французского министра, также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши из РФ.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, экономика