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Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778204087.html
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:32
2022-03-15T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
экономика
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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Новый пакет санкций будет одобрен сегодня утром. Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение", - сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.Он также отметил, что большая часть финансовой системы РФ будет затронута санкциям. По словам французского министра, также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши из РФ.
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санкции в отношении россии, экономика
10:32 15.03.2022 (обновлено: 10:55 15.03.2022)
 
Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России

Глава Минфина Франции: новый пакет санкций ЕС против России будет принят 15 марта

© AP Photo / Virginia MayoФлаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят утром во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Новый пакет санкций будет одобрен сегодня утром. Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение", - сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.
Он также отметил, что большая часть финансовой системы РФ будет затронута санкциям. По словам французского министра, также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши из РФ.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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